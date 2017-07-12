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Минское "Динамо" играет в квалификации Лиги Европы с "Работничками". Онлайн TUT!
Минское «Динамо» проводит сегодня первый матч второго круга квалификации к футбольной Лиге Европы.
После двух побед над «Рунавиком» (2:1, 2:0) минчане встретятся с македонским клубом «Работнички».
На поле команды выйдут в следующих составах:
«Работнички»: Шишковски, Митрев, Эрера, Сахити, Дурански, Найденов, Велинов, Маркоски, Илиев, Трайчевски, Рашо.
«Динамо-Минск»: Климович, Кузьменок, Галович, Остроух, Нойок, Сачивко, Бегунов, Лекович, Лукич, Сарока, Хващинский.
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.
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Минское "Динамо" проводит сегодня первый матч второго круга квалификации к футбольной Лиге Европы.
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