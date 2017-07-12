ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минское "Динамо" играет в квалификации Лиги Европы с "Работничками". Онлайн TUT!

13.07.2017 18:46 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Минское «Динамо» проводит сегодня первый матч второго круга квалификации к футбольной Лиге Европы.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

После двух побед над «Рунавиком» (2:1, 2:0) минчане встретятся с македонским клубом «Работнички».

На поле команды выйдут в следующих составах:

«Работнички»: Шишковски, Митрев, Эрера, Сахити, Дурански, Найденов, Велинов, Маркоски, Илиев, Трайчевски, Рашо.

«Динамо-Минск»: Климович, Кузьменок, Галович, Остроух, Нойок, Сачивко, Бегунов, Лекович, Лукич, Сарока, Хващинский.

  

«Работнички»
  0−0  

«Динамо-Минск»
 
 

 

 

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.

Изменить сортировку сообщений трансляции

 
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское "Динамо" проводит сегодня первый матч второго круга квалификации к футбольной Лиге Европы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Определились финалистки Уимблдона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика