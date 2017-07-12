|
Определились финалистки Уимблдона
Стали известны финалистки женского одиночного разряда Уимблдона.
В решающем поединке 15 июля сразятся испанка Гарбинье Мугуруса (№ 15 рейтинга WTA) и американка Винус Уильямс (№ 11).
На полуфинальной стадии Мугуруса за 65 минут уверенно разобралась со словачкой Магдаленой Рыбариковой (№ 87) — 1:6, 1:6. А Уильямс-старшая за 73 минуты победила хозяйку корта британку Йоханну Конту (№ 7) — 6:4, 6:2.
Лучшим результатом 23-летней Мугурусы на Уимблдоне был выход в финал в 2015 году, где она уступила Серене Уильямс, которая нынче приостановила карьеру из-за беременности.
37-летняя Винус Уильямс 5 раз становилась победительницей одиночного разряда Уимблдона (2000, 2001, 2005, 2007, 2008). Еще трижды она играла в финале (2002, 2003, 2009).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стали известны финалистки женского одиночного разряда Уимблдона.
|
Архив (Разное)
Комментарии