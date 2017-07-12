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Определились финалистки Уимблдона

13.07.2017 18:38 — Разное | Tut.by  
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Стали известны финалистки женского одиночного разряда Уимблдона.

В решающем поединке 15 июля сразятся испанка Гарбинье Мугуруса (№ 15 рейтинга WTA) и американка Винус Уильямс (№ 11).

На полуфинальной стадии Мугуруса за 65 минут уверенно разобралась со словачкой Магдаленой Рыбариковой (№ 87) — 1:6, 1:6. А Уильямс-старшая за 73 минуты победила хозяйку корта британку Йоханну Конту (№ 7) — 6:4, 6:2.

Лучшим результатом 23-летней Мугурусы на Уимблдоне был выход в финал в 2015 году, где она уступила Серене Уильямс, которая нынче приостановила карьеру из-за беременности.

37-летняя Винус Уильямс 5 раз становилась победительницей одиночного разряда Уимблдона (2000, 2001, 2005, 2007, 2008). Еще трижды она играла в финале (2002, 2003, 2009).

Полиция признала, что Винус Уильямс не нарушала правила в смертельном ДТП

 
 
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Стали известны финалистки женского одиночного разряда Уимблдона.

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