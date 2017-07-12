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В белорусских магазинах появились копилки для налога на тунеядства

13.07.2017 19:01 — Разное | Tut.by  
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Белорусская компания, которая делает сувениры из дерева и фанеры, выпустила сразу несколько копилок специально для того, чтобы собирать деньги на налог на тунеядство. Такие копилки продаются как в магазинах, так и через интернет.


Фото: oz.by

У копилок с гравировкой «Налог на тунеядство» с обратной стороны есть отверстие с защелкой, через которое можно достать монетки. Такая стоит 18 рублей 28 копеек.


Фото: oz.by

Копилка с деревом продается за 19 рублей 50 копеек.


Фото: oz.by

Копилка с окном и гравировкой стоит дороже всего — 20 рублей 25 копеек.

 
 
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У копилок с гравировкой "Налог на тунеядство" есть отверстие с защелкой, через которое можно достать монетки.

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