В белорусских магазинах появились копилки для налога на тунеядства

Белорусская компания, которая делает сувениры из дерева и фанеры, выпустила сразу несколько копилок специально для того, чтобы собирать деньги на налог на тунеядство. Такие копилки продаются как в магазинах, так и через интернет.



Фото: oz.by

У копилок с гравировкой «Налог на тунеядство» с обратной стороны есть отверстие с защелкой, через которое можно достать монетки. Такая стоит 18 рублей 28 копеек.



Фото: oz.by

Копилка с деревом продается за 19 рублей 50 копеек.



Фото: oz.by

Копилка с окном и гравировкой стоит дороже всего — 20 рублей 25 копеек.