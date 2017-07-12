|
Ученые из Гарварда выяснили, что здоровая еда продлевает жизнь. Какой рацион они рекомендуют
Новое исследование Гарвардской школы здравоохранения
Кафедра питания Гарвардской школы здравоохранения составила известную «тарелку здорового питания» — схему продуктов, из которых состоит полезный рацион.
По мнению нутрициологов из Гарварда, половину еды на тарелке во время трапезы должны составлять овощи и фрукты. Четверть тарелки стоит отвести под злаки, еще четверть порции должна приходиться на белок. Яйца, курицу и орехи эксперты приветствуют, а вот красное мясо советуют есть пореже. Добавьте в рацион растительные масла, исключите газировку — и вот вы уже немного продлили себе жизнь.
В дополнение к схеме правильного рациона эксперты из Гарварда составили большой список рекомендаций по здоровому питанию. Целиком его можно прочитать
Не увлекайтесь белком. Достаточно 85 грамм мяса на обед и немного больше на ужин. Помните, что 115 грамм мяса — это размер колоды карт. Если говорить о другом высокобелковом продукте — бобах, то на одну трапезу хватит и четверти стакана (в готовом виде).
Ешьте необработанные или минимально обработанные продукты. Они содержат комбинацию натуральных волокон и питательных веществ и не содержат добавленного сахара, соли или жира. Во многих фабричных продуктах, наоборот, есть ингредиенты, которые стимулируют аппетит и заставляют вас съесть больше.
Пробуйте новое. Вы можете думать, что здоровое питание — это скучно, потому что выбор здоровых продуктов беднее, чем вредных. Это не так. Пробуйте новые злаки, овощи и фрукты. Булгур и киноа — хорошая альтернатива привычным крупам (и в минских магазинах их можно найти. — Прим. GO.TUT.BY). Экспериментируйте с рецептами, заменяйте мясо овощами или бобовыми, где это возможно, и добавляйте специи.
Ешьте рыбу как минимум дважды в неделю. Рыба — особенно лосось, луфарь и скумбрия — хорошие источники омега-3-ненасыщенных жирных кислот, которые нужны нашему сердцу. Кстати, глубоководных хищных рыб (рыба-меч, акула, синий тунец) лучше избегать из-за повышенного содержания ртути.
Начинайте шопинг с овощей. Составляйте список покупок и постарайтесь сосредоточиться на рыбе, нежирном мясе, злаках, овощах и фруктах. Если у вас есть слабость к сладостям, выпечке и чипсам, избегайте отделов, где они продаются. Обращайте внимание не только на полки на уровне глаз, но и на верхние и нижние, обычно там стоят более здоровые продукты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Раз уж от того, что лежит в нашей тарелке, зависит, сколько мы проживем, GO.TUT.BY решил собрать рекомендации экспертов из Гарварда относительно здорового питания.
|
Архив (Разное)
Комментарии