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Эдита Пьеха о Тамаре Миансаровой: пусть люди помнят ее подольше

13.07.2017 19:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В Москве на 87-м году жизни скончалась известная советская певица, Народная артистка России Тамара Миансарова. Интересная деталь: родившись в Украине, начальное музыкальное образование Миансарова получила в музыкальной школе при Минской консерватории, после чего уехала в Москву, где поступила на фортепианное отделение консерватории. Вокалом занималась факультативно со второго курса.

После окончания консерватории недолго проработала в ГИТИСе, но затем ушла на эстраду выступать с сольными песенными номерами. Некоторое время Миансарова была солисткой мьюзик-холла. В 1962 году она завоевала первую премию и золотую медаль на VIII Всемирном фестивале молодежи и студентов в Хельсинки. А в 1963 году она стала по настоящему знаменитой, став лауреатом Международного фестиваля песни в Сопоте, где она исполнила известную всем детям Советского союза и не только песню "Солнечный круг".

"Мы не пересекались, как друзья — она москвичка, я ленинградка, узкий круг. Это была очень талантливая артистка, которая могла спеть "Пусть всегда будет солнце" так, как никто. Это большая потеря. Она в своей жизни много хорошего сделала. Пусть люди помнят ее как можно дольше", — сказала Эдита Пьеха в память о коллеге.

Эдита Пьеха о Тамаре Миансаровой: пусть люди помнят ее подольше
© Sputnik Юрий Сомов
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Тамара Миансарова пользовалась огромной популярностью в странах социалистического лагеря, особенно в Польше. О ней в 60-е годы там сняли несколько документальных и музыкальных фильмов. В 1965 году на новогоднем "Голубом Огоньке" она исполнила первый советский "официальный" твист — песню "Черный кот". Песня пользуется огромной популярностью до сих пор, но так, как ее пела Миансарова, ее не поет никто. Тамара Григорьевна уже в начале XXI века неоднократно исполняла ее дуэтом с молодыми артистами.

В последние годы жизни певица была прикована к постели из-за последствий травмы ноги. 6 июля 2017 года ее госпитализировали с диагнозом "пневмония". Скончалась Народная артистка России вечером 12 июля. По словам ее мужа Марка Фельдмана похоронят Тамару Миансарову в понедельник, 17 июля на московском Троекуровском кладбище.

Комментарий Эдиты Пьехи слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Народная артистка СССР Эдита Пьеха в эфире радио Sputnik Беларусь произнесла в память народной артистки России Тамары Миансаровой несколько теплых слов.

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