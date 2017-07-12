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"Динамо-Брест" в Австрии стартует в квалификации Лиги Европы. Онлайн TUT!

13.07.2017 19:22 — Разное | Tut.by  
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Обладатели Кубка Беларуси футболисты брестского «Динамо» стартуют сегодня в квалификации Лиги Европы. Они начинают путь сразу со 2-го раунда, где сразятся с австрийским «Альтахом», который на предыдущей стадии по сумме двух поединков не без труда разобрался с грузинской «Чихурой».


Фото: dynamo-brest.by

Первый матч против «Альтаха» состоится сегодня на стадионе «Кэшпойнт» и начнется в 19.30 по белорусскому времени, ответный поединок пройдет в Бресте 20 июля.

  

«Альтах»
  0−0  

«Динамо-Брест»
 
 
  

 

SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию матча брестского «Динамо» в Альтахе.

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Выездной матч с «Альтахом» будет показан на большом экране в центре Бреста

Фон для старта европейского сезона у брестчан не самый благоприятный. В СМИ настойчиво циркулирует Брест">информация о том, что наставника Владимира Журавля у штурвала брестского «Динамо» сменит поляк Мацей Бартошек, который уже якобы провел переговоры с руководством белорусского клуба.

Остается надеяться, что эти новости лишь крепче сплотят коллектив, и команда достойно представит страну на евроарене. Тем более, что недавно вышедший из отпуска соперник, претерпевший к тому же в межсезонье значительные кадровые перемены, не представляется непреодолимым барьером.

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Теги: Брест
 
 
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Обладатели Кубка Беларуси футболисты брестского "Динамо" стартуют сегодня в квалификации Лиги Европы. Они начинают путь сразу со 2-го раунда, где сразятся с...

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