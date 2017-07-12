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"Динамо-Брест" в Австрии стартует в квалификации Лиги Европы. Онлайн TUT!
Обладатели Кубка Беларуси футболисты брестского «Динамо» стартуют сегодня в квалификации Лиги Европы. Они начинают путь сразу со 2-го раунда, где сразятся
Первый матч против «Альтаха» состоится сегодня на стадионе «Кэшпойнт» и начнется в 19.30 по белорусскому времени, ответный поединок пройдет в Бресте 20 июля.
SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию матча брестского «Динамо» в Альтахе.
Фон для старта европейского сезона у брестчан не самый благоприятный. В СМИ настойчиво циркулирует Брест">информация о том, что наставника Владимира Журавля у штурвала брестского «Динамо» сменит поляк Мацей Бартошек, который уже якобы провел переговоры с руководством белорусского клуба.
Остается надеяться, что эти новости лишь крепче сплотят коллектив, и команда достойно представит страну на евроарене. Тем более, что недавно вышедший из отпуска соперник, претерпевший к тому же в межсезонье значительные кадровые перемены, не представляется непреодолимым барьером.
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Обладатели Кубка Беларуси футболисты брестского "Динамо" стартуют сегодня в квалификации Лиги Европы. Они начинают путь сразу со 2-го раунда, где сразятся с...
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