Обладатели Кубка Беларуси футболисты брестского «Динамо» стартуют сегодня в квалификации Лиги Европы. Они начинают путь сразу со 2-го раунда, где сразятся с австрийским «Альтахом» , который на предыдущей стадии по сумме двух поединков не без труда разобрался с грузинской «Чихурой».



Фото: dynamo-brest.by

Первый матч против «Альтаха» состоится сегодня на стадионе «Кэшпойнт» и начнется в 19.30 по белорусскому времени, ответный поединок пройдет в Бресте 20 июля.

«Альтах» 0−0 «Динамо-Брест»

SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию матча брестского «Динамо» в Альтахе.

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Выездной матч с «Альтахом» будет показан на большом экране в центре Бреста

Фон для старта европейского сезона у брестчан не самый благоприятный. В СМИ настойчиво циркулирует Брест">информация о том, что наставника Владимира Журавля у штурвала брестского «Динамо» сменит поляк Мацей Бартошек, который уже якобы провел переговоры с руководством белорусского клуба.

Остается надеяться, что эти новости лишь крепче сплотят коллектив, и команда достойно представит страну на евроарене. Тем более, что недавно вышедший из отпуска соперник, претерпевший к тому же в межсезонье значительные кадровые перемены, не представляется непреодолимым барьером.