ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь попала в список 80-ти лучших стран для миграции

13.07.2017 19:10 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Беларусь попала в список 80-ти лучших стран для миграции

В исследовании U.S. News & World Report, лучшей страной для миграции названа Швеция. Беларусь оказалась на 70-й позиции из 80-ти.

На втором месте оказалась Канада, а на третьем - Швейцария, пишет Thinktanks.by.

Беларусь в рейтинге разместилась на 70-м месте. В список попали и многие наши соседи. Так Россия в нем оказалась на 27-й позиции, Польша - на 31-й, Латвия - на 60-й, а Украина - на 73-й. 

При составлении рейтинга специалисты учитывали данные опроса 21 тысячи человек из всех регионов мира. Его участникам предлагалось оценить экономическую ситуацию разных стран, рынок труда, равенство доходов и привлекательность с точки зрения возможностей интеграции иностранцев.

В первую десятку также попали скандинавские страны Норвегия, Финляндия, Дания, Австралия, Германия, США и Нидерланды. 

Как говорится в исследовании, по оценкам Всемирного банка , почти 250 миллионов международных мигрантов в мире - как минимум трое из каждых 00 человек - отправили 582 миллиарда долларов домой родственникам в 2015 году.

Подобные денежные переводы составляют до 10 процентов экономики в таких странах, как Филиппины и Гватемала, а также почти 20 процентов в Сальвадоре и Ямайке.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В исследовании U.S. News & World Report, лучшей страной для миграции названа Швеция. Беларусь оказалась на 70-й позиции из 80-ти.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Эдита Пьеха о Тамаре Миансаровой: пусть люди помнят ее подольше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика