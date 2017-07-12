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Беларусь попала в список 80-ти лучших стран для миграции
13.07.2017 19:10 — Разное | Ежедневник
В исследовании U.S. News & World Report, лучшей страной для миграции названа Швеция. Беларусь оказалась на 70-й позиции из 80-ти.
На втором месте оказалась Канада, а на третьем - Швейцария, пишет
Беларусь в рейтинге разместилась на 70-м месте. В список попали и многие наши соседи. Так Россия в нем оказалась на 27-й позиции, Польша - на 31-й, Латвия - на 60-й, а Украина - на 73-й.
При составлении рейтинга специалисты учитывали данные опроса 21 тысячи человек из всех регионов мира. Его участникам предлагалось оценить экономическую ситуацию разных стран, рынок труда, равенство доходов и привлекательность с точки зрения возможностей интеграции иностранцев.
В первую десятку также попали скандинавские страны Норвегия, Финляндия, Дания, Австралия, Германия, США и Нидерланды.
Как говорится в исследовании, по оценкам Всемирного банка , почти 250 миллионов международных мигрантов в мире - как минимум трое из каждых 00 человек - отправили 582 миллиарда долларов домой родственникам в 2015 году.
Подобные денежные переводы составляют до 10 процентов экономики в таких странах, как Филиппины и Гватемала, а также почти 20 процентов в Сальвадоре и Ямайке.
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В исследовании U.S. News & World Report, лучшей страной для миграции названа Швеция. Беларусь оказалась на 70-й позиции из 80-ти.
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