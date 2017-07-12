Ник Бэйлен: У меня с Вудкрофтом были проблемы. Он лгал об этом на протяжении всего сезона

Бывший защитник минского «Динамо» Ник Бэйлен в беседе с журналистом «Прессбола» Сергеем Николаевым рассказал о конфликте с экс-главным тренером команды Крэйгом Вудкрофтом.



Фото: Дарья Бурякина

«У меня с Вудкрофтом были проблемы. Он лгал об этом на протяжении всего сезона. Он так и не сумел установить рабочие отношения с рядом игроков, в том числе со мной. Крэйг плохо обращался с некоторыми хоккеистами «Динамо» и тому есть примеры. Он убрал травмированных из общей раздевалки в отдельную — с отдельным входом. Чтобы мы не пересекались с командой, не попадались на глаза одноклубникам, и позволял нам находиться у доктора лишь по 15 минут в день. Когда я не выступал из-за повреждения, Вудкрофт сказал, что ему все равно, травмирован я или нет, потому что такой игрок, как я, ему не нужен.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Он говорил другим хоккеистам «Динамо», что команда проигрывала матчи из-за нас, травмированных. Прошлым летом, когда Вудкрофт был назначен на пост главного тренера, он позвонил всем легионерам, кроме меня. Это стало первым признаком неприязни по отношению ко мне. Когда коуч впервые не выставил меня на игру, то не сказал об этом лично, как другим ребятам. Вместо этого Крэйг попросил пресс-атташе Алексея Ковалева сообщить мне о своем решении. Сейчас я рассказываю об этом любителям хоккея и болельщикам «Динамо» по одной простой причине: не хочу, чтобы пресса и Вудкрофт распространяли ложную информацию. Некоторые люди утверждали, что у нас с Крэйгом никогда не было проблем, однако правда заключается в том, что они возникали. Он так и не дал мне шанса продемонстрировать ему, на что я способен в КХЛ", — приводит слова Бэйлена «Прессбол».

Напомним, что в середине сезона в течение трех недель Крэйг Вудкрофт отказался сразу от трех ведущих хоккеистов «Динамо» — Ника Бэйлена, Лукаша Крайчека и Шарля Лингле. При этом каждому из них пришлось выплатить компенсацию, что вынудило клуб выйти за пределы допустимого бюджета.

Ник Бэйлен провел за «Динамо» 118 матчей, отметившись 80 (22+58) результативными баллами при показателе полезности «+12».

В мае он не был приглашен в сборную Беларуси на чемпионат мира во Франции.

Крэйг Вудкрофт и руководство «Динамо» неоднократно отрицали конфликт тренера с Бэйленом.

Канадский специалист вывел «Динамо» в плей-офф, но покинул команду в июне, приняв предложение швейцарского клуба «Женева-Серветт».