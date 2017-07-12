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"Прессбол": Польский тренер возглавит лидера чемпионата Беларуси по футболу

13.07.2017 20:26 — Разное | Tut.by  
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По сведениям «Прессбола», новым главным тренером солигорского «Шахтера» станет польский специалист Марек Зуб.

В начале нынешнего года он встал у руля латвийского «Спартака» из Юрмалы, но долгой эта работа не оказалась. Сегодня он попрощался с прибалтийской командой, а уже завтра ожидается его приезд в Солигорск и заключение контракта.

Мареку Зубу 52 года. Ранее он тренировал преимущественно польские клубы — варшавскую «Полонию», «Видзев» из Лодзи, «Белхатув», «Погонь» и другие.

Пять лет назад он возглавил вильнюсский «Жальгирис», с которым дважды стал чемпионом Литвы и дважды выиграл Кубок страны. В 2016 году Зуб тренировал китайский клуб «Шеньян Урбан.

В комментарии корреспонденту «Прессбола» Марек Зуб не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что 14 июля возглавит солигорский «Шахтер».

— Скажем так, все разговоры, которые ходят вокруг меня у вас и в Латвии, на этот момент пока всего лишь разговоры. Если завтра я буду в Солигорске — значит, все это правда. Если нет — значит, это слух, — загадочно отметил 52-летний тренер.

Напомним, что солигорский «Шахтер», занимающий нынче первое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, остался без главного тренера после вылета команды в 1-м раунде квалификации Лиги Европы.

 
 
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По сведениям "Прессбола", новым главным тренером солигорского "Шахтера" станет польский специалист Марек Зуб.

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