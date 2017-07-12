



В Беларуси на 100 тысяч человек приходится всего 32 общественных организации, тогда как, например, в Грузии на 100 тыс населения таких организаций 451.

По подсчетам исследователей, можно говорить о том, что в Беларуси общее число неправительственных организаций (зарегистрированных в Беларуси как общественные объединения и в других организационно-правовых формах, зарегистрированных в других странах, а также незарегистрированных) может составлять около 3000 организаций (по официальным данным Министерства юстиции, по состоянию на 1 января 2017 года в Беларуси было зарегистрировано 2731 общественное объединение).

На взгляд авторов исследования, данное количество неправительственных организаций является крайне низким для такой страны, как Беларусь. В сравнении с другими странами региона Восточного партнерства, в Беларуси насчитывается наименьшее число общественных организаций как в абсолютных цифрах, так и в пересчете на 100 тыс. населения.

Авторы обзора обращают внимание, что, например, в Армении действует около 4000 неправительственных организаций, при том что количество населения Армении почти втрое меньше чем в Беларуси.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь - аутсайдер Восточного партнерства по количеству НГО В Беларуси на 100 тысяч человек приходится всего 32 общественных организации, тогда как, например, в Грузии на 100 тыс населения таких организаций 451.

Об этом говорится в аналитическом обзоре "Гражданское общество Беларуси: актуальное состояние и условия развития", подготовленном Центром европейской трансформации ().