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Беларусь - аутсайдер Восточного партнерства по количеству НГО
13.07.2017 20:15 — Разное | Ежедневник
В Беларуси на 100 тысяч человек приходится всего 32 общественных организации, тогда как, например, в Грузии на 100 тыс населения таких организаций 451.Об этом говорится в аналитическом обзоре "Гражданское общество Беларуси: актуальное состояние и условия развития", подготовленном Центром европейской трансформации (
По подсчетам исследователей, можно говорить о том, что в Беларуси общее число неправительственных организаций (зарегистрированных в Беларуси как общественные объединения и в других организационно-правовых формах, зарегистрированных в других странах, а также незарегистрированных) может составлять около 3000 организаций (по официальным данным Министерства юстиции, по состоянию на 1 января 2017 года в Беларуси было зарегистрировано 2731 общественное объединение).
На взгляд авторов исследования, данное количество неправительственных организаций является крайне низким для такой страны, как Беларусь. В сравнении с другими странами региона Восточного партнерства, в Беларуси насчитывается наименьшее число общественных организаций как в абсолютных цифрах, так и в пересчете на 100 тыс. населения.
Авторы обзора обращают внимание, что, например, в Армении действует около 4000 неправительственных организаций, при том что количество населения Армении почти втрое меньше чем в Беларуси.
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В Беларуси на 100 тысяч человек приходится всего 32 общественных организации, тогда как, например, в Грузии на 100 тыс населения таких организаций 451.
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