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21-летняя мотоциклистка попала в ДТП на проспекте Независимости. Момент аварии попал на видео

13.07.2017 20:52 — Разное | Tut.by  
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В Минске 13 июля молодая мотоциклистка попала в аварию на проспекте Независимости. Авария вызвала серъезные заторы. В ДТП, кроме мотоциклистки, никто не пострадал.

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По словам начальника отдела агитации и пропаганды ГАИ Минска Сергея Зараника, мотоциклистка на Hors ехала по проспекту Независимости со стороны улицы Гикало в направлении улицы Сурганова. На пересечении проспекта Независимости с улицей Сурганова водитель мотоцикла намеревалась опередить попутный автомобиль Volkswagen, но задела авто и упала. Медики констатировали у девушки ушибы мягких тканей бедра.

 
Теги: Минск
 
 
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