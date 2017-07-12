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21-летняя мотоциклистка попала в ДТП на проспекте Независимости. Момент аварии попал на видео
В Минске 13 июля молодая мотоциклистка
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По словам начальника отдела агитации и пропаганды ГАИ Минска Сергея Зараника, мотоциклистка на Hors ехала по проспекту Независимости со стороны улицы Гикало в направлении улицы Сурганова. На пересечении проспекта Независимости с улицей Сурганова водитель мотоцикла намеревалась опередить попутный автомобиль Volkswagen, но задела авто и упала. Медики констатировали у девушки ушибы мягких тканей бедра.
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В результате аварии девушка получила ушибы.
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