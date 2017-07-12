Все три белорусских экипажа завершили пятый этап ралли-рейда «Шелковый путь» в первой десятке. Лучшее время среди пилотов команды показал Сергей Вязович, который финишировал четвертым, рассказали в «МАЗ-СПОРТавто».





Пятый спецучасток, хотя и оказался продолжительным (более 484 км), но состоял в основном из скоростных трасс: жесткой грунтовки с каменистыми и гравийными отрезками. Основная нагрузка легла на штурманов, которым было непросто ориентироваться в бескрайних степях. Некоторые экипажи столкнулись с техническими проблемами: в частности, «летучий голландец» Жерар де Рой повредил подвеску и потерял много времени на трассе.





Белорусские экипажи проехали спецучасток без инцидентов. Сергей Вязович потратил на это 4 часа 48 минут. Быстрее него оказались только три камазовских гонщика — победитель этапа Дмитрий Сотников, который опередил белорусов на 16 минут, Антон Шибалов и Эдуард Николаев. В общем зачете первый номер команды «МАЗ-СПОРТавто» занимает девятое место, тогда как лидером гонки стал Дмитрий Сотников — ему Сергей Вязович проигрывает 3 часа 43 минуты.





МАЗ Алексея Вишневского закончил этап на шестой позиции. Его время — 5 часов 2 минуты, а гандикап — около 30 минут. В «абсолюте» он находится на 11-м месте и отстает от российского экипажа на 7 часов 13 минут.

Практически следом — на седьмом месте — преодолел спецучасток Александр Василевский, потратив 5 часов 5 минут — почти на 33 минуты больше, чем победитель этапа. В турнирной таблице белорусский экипаж поднялся на седьмое место, проигрывая лидеру гонки 2 часа 29 минут.





«Трасса была довольно простой, ехали в основном на скорости свыше 100 км/ч. Возникало несколько сложностей с навигацией. У грузовика Алексея Вишневского спустило колесо, поэтому гонщики потеряли около 14 минут, но потом быстро нагнали и финишировали с хорошим результатом. Техника МАЗ показала себя с лучшей стороны — машины пришли на бивуак практически без неполадок», — пояснили в команде «МАЗ-СПОРТавто».

На шестом этапе гонщиков ожидает спецучасток протяженностью 388 км. На трассе экипажам предстоит часто менять направление, а под конец — объезжать многочисленные ловушки, которых можно будет избежать при грамотной навигации.





Ралли-рейд «Шелковый путь - 2017» проходит по территориям России, Казахстана и Китая. Завершится гонка 22 июля в китайском городе Сиань. Протяженность дистанции составляет 9599 км, из которых 4094 км приходится на спецучастки. Среди испытаний — бескрайние степи, опасные горные серпантины, коварные пески и огромные дюны. Евразийский марафон по уровню сложности не уступает всемирно известному «Дакару».