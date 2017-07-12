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В Беларуси почти в 4 раза выросла популяция медведей

13.07.2017 22:25 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси почти в 4 раза выросла популяция медведей

Если в 2015 году в белорусских лесах насчитывалось 20 медведей, то в 2016 году их популяция выросла до 76 особей.

Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

Похоже, увеличение числа мишек не связано с резким желанием плодиться и размножаться именно на территории сильной и процветающей Беларуси, а обусловлено естественными миграционными процессами. Об этом косвенно свидетельствуют данные 2014 года, когда в нашей стране насчитали аж 119 косолапых. От чего они решили покинуть белорусскую территорию в 2015 году – статистика не объясняет, но то, что медведи в леса Беларуси возвращаются – хорошо. Но, скорее всего, не для тех, кто их встретит.

Также в 2016 году в белорусских лесах стала увеличиваться популяция рысей. Если в 2015 году диких кошек здесь насчитывался 421 экземпляр, то в прошлом году – 532 животных.

Кстати, и медведей и рысей в Беларуси, даже вместе взятых, меньше, чем представителей символа нашей природы – зубров. Их в 2016 году (в основном генофонде) обитало 1092 особей.

 
 
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Если в 2015 году в белорусских лесах насчитывалось 20 медведей, то в 2016 году их популяция выросла до 76 особей.

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