Минское «Динамо» объявило о подписании однолетнего контракта с вратарем сборной Швеции Юнасом Энротом.



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29-летний голкипер — один из наиболее титулованных игроков, когда-либо выступавших в рядах «зубров». Энрот является обладателем золота чемпионата мира — 2013, серебра Олимпиады-2014, серебра молодежного чемпионата мира — 2007 в составе сборной Швеции.

В 2006 году уроженца Стокгольма, успешно выступавшего в юношеской сборной Швеции, во втором раунде задрафтовал «Баффало Сэйбрз». Однако за океан Юнас уехал только спустя два года, чтобы занять место основного голкипера в фарм-клубе «шпор» «Портленд Пиратс». К слову, регулярный сезон 2007/08 в Швеции новобранец «Динамо» закончил с лучшими в лиге процентом отраженных бросков (93,2%) и коэффициентом надежности (2,13).

Дебют Энрота в НХЛ пришелся на следующий год, но закрепиться в «Баффало» талантливому голкиперу удалось только в сезоне 2011/12, где на протяжении нескольких следующих лет швед с переменным успехом конкурировал с вратарем сборной США Райаном Миллером за пост № 1.

Отметим, что уже в 2011 году представители «Динамо-Минск» вели переговоры с талантливым голкипером, но он предпочел продолжить карьеру за океаном.

Когда Миллер ушел в «Сент-Луис», именно Энрота тренерский штаб Теда Нолана рассматривал как основного голкипера команды. Однако сезон для «Баффало» был неудачен, и Юнас отправился сначала в «Даллас», а потом — в «Лос-Анджелес».

Прошлый сезон сложился для Юнаса не слишком удачно: он начинал его в системе «Торонто», а заканчивал в «Анахайме», курсируя между НХЛ и АХЛ. Однако даже в такой ситуации Энрот доказал свой класс, став лучшим голкипером января АХЛ и выведя «Сан-Диего» в полуфинал конференции с 93,6% отраженных бросков.

В клубе швед заменит ушедшего в уфимский "Салават Юлаев" Бена Скривенса. Помимо Юнаса Энрота вратарскую линию "Динамо" пополнил Степан Горячевских, а Михаил Карнаухов заключил новый контракт.