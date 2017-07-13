Танки поднимали водолазные команды с помощью спецтехники с глубины примерно 50 метров. Работы по подъему военной техники заняли полторы недели.



© Sputnik Михаил Озерский Две подорвавшихся на минах "щуки" обнаружены на дне Финского залива

Боевые машины, пролежавшие на дне с 1945 года, повреждены ржавчиной, однако не выглядят насквозь проржавевшими.

Эти два "Шермана" находились на торпедированном немецкими субмаринами 20 марта 1945 года транспорте "Томас Дональдсон". Водолазы начали обследовать затопленное судно еще в 2010 году, а поднимать артефакты Второй мировой начали в прошлом году. Ранее водолазы подняли еще два американских танка.

"Шерман" является самым массовым американским танком Второй мировой войны и пользовался популярностью у танкистов за простоту и надежность. Однако у него была и обратная сторона — "Шерманы" часто горели при попадании в них снаряда.