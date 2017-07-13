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Видеофакт: два танка "Шерман" подняли со дна Баренцева моря
13.07.2017 22:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Танки поднимали водолазные команды с помощью спецтехники с глубины примерно 50 метров. Работы по подъему военной техники заняли полторы недели.
© Sputnik Михаил Озерский
Боевые машины, пролежавшие на дне с 1945 года, повреждены ржавчиной, однако не выглядят насквозь проржавевшими.
Эти два "Шермана" находились на торпедированном немецкими субмаринами 20 марта 1945 года транспорте "Томас Дональдсон". Водолазы начали обследовать затопленное судно еще в 2010 году, а поднимать артефакты Второй мировой начали в прошлом году. Ранее водолазы подняли еще два американских танка.
"Шерман" является самым массовым американским танком Второй мировой войны и пользовался популярностью у танкистов за простоту и надежность. Однако у него была и обратная сторона — "Шерманы" часто горели при попадании в них снаряда.
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Два американских танка M4 Sherman были подняты со дна Баренцева моря. Смотрите на видео, как выглядят боевые машины, десятки лет пролежавшие на дне.
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