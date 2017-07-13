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Лукашенко встретился с Додоном в Витебске

13.07.2017 21:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Президент Молдовы Игорь Додон прибыл с официальным трехдневным визитом в Беларусь. В среду и четверг он посетил минские предприятия, встретился с представителями деловых кругов, молдавской диаспоры, и Музей истории Великой Отечественной войны. А вечером 13 июля он отправился в Витебск, где в рамках фестиваля "Славянский базар в Витебске", состоялась встреча с белорусским президентом.

Лукашенко встретился с Додоном в Витебске
© Фото: пресс-служба президента Молдовы
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"Особенность вашего визита в том, что вы сами посмотрели Беларусь. Вы ее, можно сказать, пощупали. В промышленности, в сельском хозяйстве, вы побывали на культурных объектах, вы увидели, как мы относимся к памяти. Я с вами могу уже разговаривать, как с человеком, который познал Беларусь. Поэтому, я вам очень благодарен, и еще раз подчеркиваю: если что-то мы можем для Молдовы сделать, мы готовы для вас в любой момент сделать все, что вы захотите, если это в наших силах", — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер предложил своему молдавскому коллеге проехать по Витебской области с тем, чтобы детальнее ознакомится с возможностями и мощностями региона, так как там есть предприятия, которые нужны Молдове. Президенты обеих стран приняли участие в торжественной церемонии официального открытия фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

Игорь Додон в Беларуси впервые с момента своего избрания на пост президента в прошлом году. В начале июня Беларусь Беларусь уже посещала официальная парламентская делегация Молдовы во главе с премьер-министром Павлом Филипом. Накануне встречи с Александром Лукашенко молдавский президент выступил на белорусском телевидении, и дал эксклюзивное интервью агентству Sputnik Беларусь.

Фрагмент встречи Александра Лукашенко и Игоря Додона слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Витебск
 
 
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Президент Беларуси провел переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном в культурной столице Беларуси.

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