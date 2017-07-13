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Ресторан навынос: в Минске прошел первый фестиваль ссобойки

13.07.2017 20:52 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Фестиваль уличной еды, которую можно было собрать в формате сбойки, провели 13 июня в Минске. Все гости кулинарного шоу могли собственноручно приготовить экспресс-обед из продуктов, предоставленных организаторами, и тут же его съесть.

Стрит-фуд приобретает все большую популярности на минских улицах. Совсем недавно здесь проходил фестиваль уличной еды "Vulitsa.Ezha", теперь вот минчанам предложили сами собрать лучшую ссобойку.

Организаторы — компания Borjomi, для проведения фестиваля выбрали самую популярную "ресторанную" улицу — Зыбицкую, на которой открывается все больше как кафе и баров, так и офисов. Их работники и стали основными посетителями фестиваля.  Каждый смог приготовить ссобойку на свой вкус, а заодно послушать полезный фуд-лекторий и  получить мастер-класс как собрать полезную ссобойку от врача-диетолога Ирины Кабасакал.

 
Теги: Минск
 
 
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Фуд-фестиваль с обедами в формате ссобойки впервые прошел в белорусской столице.

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