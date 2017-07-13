Ресторан навынос: в Минске прошел первый фестиваль ссобойки

Фестиваль уличной еды, которую можно было собрать в формате сбойки, провели 13 июня в Минске. Все гости кулинарного шоу могли собственноручно приготовить экспресс-обед из продуктов, предоставленных организаторами, и тут же его съесть.

Стрит-фуд приобретает все большую популярности на минских улицах. Совсем недавно здесь проходил фестиваль уличной еды "Vulitsa.Ezha", теперь вот минчанам предложили сами собрать лучшую ссобойку.

Организаторы — компания Borjomi, для проведения фестиваля выбрали самую популярную "ресторанную" улицу — Зыбицкую, на которой открывается все больше как кафе и баров, так и офисов. Их работники и стали основными посетителями фестиваля. Каждый смог приготовить ссобойку на свой вкус, а заодно послушать полезный фуд-лекторий и получить мастер-класс как собрать полезную ссобойку от врача-диетолога Ирины Кабасакал.