Журавель о матче в Альтахе: Игра у нас несколько не получилась. Знаем, как развиваться дальше

Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель после выездной ничьей с австрийским «Альтахом» в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы объяснил, почему не получилась игра команды и выразил надежду, что обновленный коллектив станет сильнее к ответному поединку, который состоится 20 июля в Бресте, сообщает официальный сайт ФК «Динамо-Брест».



Владимир Журавель. Фото: dynamo-brest.by

— Хочу поблагодарить хозяев за прием и хорошую атмосферу на стадионе. Надеюсь, вы тоже останетесь не разочарованы в Бресте.

Результатом игры мы довольны. Во втором тайме пропустили курьезный гол, который испортил наши планы. На протяжении 15 минут «Альтах» имел несколько возможностей забить. Это был ключевой отрезок матча, но нам удалось забить в ответ.

— 5 игроков дебютировали. Как оцените их игру?

— Дебютировали пять, но у нас еще два есть, которых мы приобрели, но не заявили на игру. Дебют? Для этого и приглашали ребят. Времени на обкатку нет, пришлось их выпускать, не совсем понимая функциональное состояние и то, как они войдут в коллектив. Поэтому игра у нас несколько не получилась.

Это новые футболисты, новые связи, новые взаимодействия. В принципе, их игрой я доволен. Видно, что перспектива есть. Знаем, как развиваться дальше. Надеюсь, команда станет сильнее к следующему матчу.