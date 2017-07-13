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Черешня подорожала до 5,50 рублей, а кило голубики берут по 25 рублей. Что почем на Комаровке

14.07.2017 07:30 — Разное | Tut.by  
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Черешня подорожала на 2 рубля, зато появилась вишня. FINANCE.TUT.BY следит за ценами и ассортиментом на главном рынке столицы.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Огурцы Помидоры Редис Картофель
0,30−4 рубля 2,17−8,50 рублей 1−2,5 рубля 1,19−1,80 рубля
Клубника Персики Абрикосы Черешня
3−9 рублей 2−4 рубля 2,59−7 рублей 5,50−8,50 рублей

*Цены указаны за килограмм. В расчет не брались цены на торговых местах с экзотическими овощами и фруктами, где ценники выше.

На Комаровке уже не найти старого картофеля, только молодой: от 1 рубля 19 копеек до 1 рубля 80 копеек. Ранняя капуста у продавцов — от 89 копеек до 2 рублей. Огурцы по 30 копеек — со Ждановичей, «нестандартные», как говорят на рынке. Те, что ровные и крупные, стоят до 4 рублей. Импортные помидоры уходят с рук за сумму от 2 рублей 80 копеек до 8 рублей 50 копеек. Белорусские, конечно, дешевле: от 2 рублей 17 копеек до 7 рублей. Черри — от 2 рублей 50 копеек до 5 рублей 50 копеек. Перец реализуют от 1 рубля 59 копеек до 5 рублей 50 копеек, а редис — от 1 рубля до 2 рублей 50 копеек. Килограмм лисичек на рынке берут от 15 до 18 рублей.

 

Из-за холодного лета осталось мало клубники: продают от 3 до 9 рублей за килограмм.
Черешня тоже отходит, цена выше на порядок — от 5 рублей 50 копеек до 8 рублей 50 копеек. Персики — от 2 до 4 рублей, абрикосы чуть-чуть подорожали — от 2 рублей 59 копеек до 7 рублей. Чернику отдают от 4 до 9 рублей за килограмм, а красную и черную смородину — за 3 рубля и 3 рубля 50 копеек. Можно попробовать голубику: от 25 рублей за килограмм, — а самые крупные и красивые ягоды берут и за 40 рублей. А вишню на неделе продавали по 2 рубля за стаканчик.

 
 
 
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