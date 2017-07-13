Аэропорт в Вильнюсе закрывают на ремонт. Как на авто, поезде и автобусе добраться до Каунаса

С 14 июля аэропорт в Вильнюсе закрывается на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. На 35 дней столицей авиасообщения станет Каунас. Расстояние от Минска до Каунаса по трассе — 285 км, это на 100 километров больше, чем до аэрапорта в Вильнюсе. Как туристам добраться из Минска до каунасского аэропорта на поезде и по трассе, сколько стоит билет на поезд и рейсовый автобус, какую сумму придется на топливо и парковку при путешествии на своем авто, выяснял AUTO.TUT.BY.



Фото с сайта аэропорта Каунаса

Едем на трансфере

Несколько частных перевозчиков на микроавтобусах и МАЗ ГП «Минсктранс» отправляются в регулярные рейсы по маршруту Минск — аэропорт Каунаса. Стоимость проезда варьируется от 30 до 50 рублей за билет в одном направлении на взрослого человека.

Самую низкую цену за проезд — 30 рублей, предлагает государственный перевозчик. Но дополнительных услуг в виде электророзеток и горячих напитков в пути пассажир не получит, а вот Wi-Fi в салоне есть только на территории Беларуси. Хотя, и за 50 рублей, которые просит за билет один из частных перевозчиков, интернет доступен не во всех автобусах.



Фото: pixabay.com

Время в пути на трансфере — около семи часов. Но перевозчики честно предупреждают — время доставки зависит от того, насколько быстро получится пройти границу, бывало, что пришлось задерживаться на пункте пропуска на несколько часов.

— Большая загруженность на границе в выходные дни, в будни, как правило, мы проходим по расписанию. Но конечно, вы должны иметь в запасе несколько часов времени — на тот случай, если на пункте пропуска будет задержка, мало ли у кого документы не в порядке будут, — сказали в диспетчерской фирмы-перевозчика.

Как сообщили AUTO.TUT.BY в управлении дорожной полиции Литвы, в связи с увеличением автомобильного потока на трассе А1, соединяющей Вильнюс и Каунас, никаких дополнительных ограничений не вводилось. Разрешенная скорость движения там — 120 км/ч, за исключением некоторых участков.

С пересадкой на поезде

Для тех, кто не переносит поездки на автотранспорте есть возможность добраться до Каунаса на поезде, но только с пересадкой.



Фото с сайта bobruisk.ru

Доезжаем от Минска до Вильнюса на швейцарской электричке за 2,5 часа. Стоимость билета — около 40 рублей. Из приятного — обычно поезда на границе долго не задерживают, поэтому велики шансы, что в Вильнюс вы приедете точно по расписанию.

От Вильнюса до Каунаса можно добраться на электричке за примерно за 1,5 часа, стоимость билета составляет около 5 евро.

Аэропорт от вокзала в Каунасе находится в 13 км, поэтому добраться до него можно будет на автобусе № 29. Время поездки составит 40 минут. Стоимость билета — около 1 евро.

Добираемся на автомобиле

Если вы поедете в Каунасский аэропорт на автомобиле, то должны учесть, что в аэропорту возможны проблемы с парковкой. Несмотря на то, что в аэропорту намеревались оборудовать дополнительные стоянки, их может не хватить и автомобилисты могут искать место для парковки машины. Кроме того, возрастет и цена за стоянку.



Фото: pixabay.com

— С учетом того, что добираться до Каунасского аэропорта на автомобиле решит большая часть пассажиров, чем до Вильнюсского аэропорта, наценки на стоянках были повышены. В первую очередь для того, чтобы справиться с потоком пассажиров, поскольку количество мест ограничено, — сказал в интервью Delfi.lt исполнительный директор аэропортов Литвы Донатас Воверис.

Представитель аэропорта Агне Мажейките сказала , что цены меняются на 35 дней, на время реконструкции взлетно-посадочной в Вильнюсском аэропорту — с 14 июля по 17 августа.

Сейчас сутки в зоне P1 стоят 4,6 евро. Чем дольше стоит автомобиль, тем ниже цена. Скажем, если машина стоит неделю, это обойдется в 31,5 евро — по 4,5 евро в сутки, если 30 дней, то 85,6 евро по 2,86 евро в сутки. На стоянке P2 15 минут паркинга ничего не стоят. За меньше чем полчаса придется заплатить 1 евро. Дальше за каждые полчаса — 50 центов. За первые сутки — 14 евро, последующие — по 8 евро.



Фото: pixabay.com

С 14 июля сутки на парковке, если ее заказывать по интернету , будут стоить от 7 (P3) до 9 евро (P1). За неделю соответственно 49 и 63 евро. Никаких скидок за долговременную парковку не будет.

— В ходе подготовки к закрытию Вильнюсского аэропорта мы расширяем паркинг в Каунасе, оборудуем около 1000 дополнительных мест. За 35 дней, в которые будет закрыт Вильнюсский аэропорт, в Каунас прибудет около 3000 дополнительных самолетов, это 300 000 пассажиров. Чтобы обслужить этот огромный, но временный поток, мы много инвестируем в расширение паркинга, но количество мест все равно будет ограниченным, — сказала Мажейките.