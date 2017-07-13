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Места Вильнюса, которые вы можете не знать: гид от белоруски, переехавшей в Литву
Я живу в Вильнюсе более десяти лет и очень люблю этот город. Мне интересно наблюдать за тем, что происходит в его культурной среде, как меняется город и какое впечатление он производит на тех, кто в него приезжает на время.
За последние два года в Вильнюсе появилось много интересных мест: необычные галереи и арт-пространства, модные бары и хостелы со своеобразной концепцией, креативные кластеры и интерактивные музеи. Бывшие ещё недавно пустынными, маленькие улочки и проходные дворы наполнились ресторанами и уютными террасами, где теплым вечером можно не только поужинать, выпить кофе или бокал вина, но и послушать живую музыку, посмотреть кино и поговорить об искусстве и литературе. Здесь появились небольшие театральные и концертные площадки, выставочные залы под открытым небом. В городе, обладающем высоким культурным потенциалом, много внимания уделяется инновациям и использованию новых технологий в искусстве и дизайне. Масштабные световые шоу и интерактивные инсталляции стали частью городских праздников и фестивалей, число которых растёт с каждым годом. Вильнюс все больше начинает приобретать статус креативного города.
Сейчас я учусь в магистратуре Вильнюсской академии искусств, и по этой причине темой своей магистерской работы я выбрала креативные сообщества и креативные пространства Вильнюса.
Я хотела бы рассказать о тех местах, которые мало знакомы гостям города. Но мне эти места кажутся очень интересными, и я советовала бы их посетить.
Первое место, куда я веду своих друзей и знакомых, это галерея Titanikas.
Titanikas
Двухэтажная арт-галерея
Помимо студенческих проектов и экспериментальных выставок, в Titanikas проходят открытые защиты бакалаврских и магистерских проектов и в течение всего года организуют экспозиции приглашенных художников и дизайнеров из разных стран мира.
Адрес: Maironio g. 3, Vilnius
Время работы:
Среда — суббота 12:00−18:00
Воскресенье — 12:00−16:00
Понедельник-вторник и в дни государственных праздников Литвы закрыто
Grafo Galerija
Создатели арт-галереи решили возродить эту традицию, разместив внутри маленький винный бар. Здесь вы можете любоваться произведениями искусства и вести неспешные беседы, пробуя изысканные вина. Эта галерея специализируется на работах литовских и скандинавских художников. Чтобы познакомиться с современным искусством Северной Европы, вам не обязательно ехать в Копенгаген или Амстердам, нужно просто почаще заглядывать в Grafo.
Art dinners — светские тематические ужины, ещё одна особенная фишка этой галереи. На эти ужины собираются художники, критики и любители искусства.
Адрес: Trakų g. 14, Vilnius
Среда-суббота 13:30−19:30
Ideas Block
Многофункциональное креативное пространство, совмещающее в себе кафе, место для работы над проектами и галерею. В
Команда Ideas Block всегда открыта новым идеям и рада сотрудничеству. А это возможность не только узнать много нового и включиться в креативный процесс, но и прекрасно отдохнуть и завести интересные знакомства.
Адрес: Pylimo g. 60−18, Vilnius
Вторник-четверг 10.00 — 20.00
Воскресенье 10:00 — 19.00
Во время некоторых мероприятий открыт до 22.00
Telia Nemuziejus
Совсем новый
Адрес: Vokečių g.4, Vilnius
Вторник-четверг 11:00−20:00
Пятница 11:00−23:00
Суббота-воскресенье 11:00−20:00
Tsekh Gallery
Вильнюсский филиал киевской
Адрес: Vytenio g. 6, Vilnius
Вторник-суббота 14:00−20:00
Cosmos Paukščių Takas
Эта
Адрес: Upės g. 9, ТЦ «VCUP», 5-й этаж.
Понедельник-воскресенье 12:00−22:00
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