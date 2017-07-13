Места Вильнюса, которые вы можете не знать: гид от белоруски, переехавшей в Литву

Я живу в Вильнюсе более десяти лет и очень люблю этот город. Мне интересно наблюдать за тем, что происходит в его культурной среде, как меняется город и какое впечатление он производит на тех, кто в него приезжает на время.





За последние два года в Вильнюсе появилось много интересных мест: необычные галереи и арт-пространства, модные бары и хостелы со своеобразной концепцией, креативные кластеры и интерактивные музеи. Бывшие ещё недавно пустынными, маленькие улочки и проходные дворы наполнились ресторанами и уютными террасами, где теплым вечером можно не только поужинать, выпить кофе или бокал вина, но и послушать живую музыку, посмотреть кино и поговорить об искусстве и литературе. Здесь появились небольшие театральные и концертные площадки, выставочные залы под открытым небом. В городе, обладающем высоким культурным потенциалом, много внимания уделяется инновациям и использованию новых технологий в искусстве и дизайне. Масштабные световые шоу и интерактивные инсталляции стали частью городских праздников и фестивалей, число которых растёт с каждым годом. Вильнюс все больше начинает приобретать статус креативного города.

Сейчас я учусь в магистратуре Вильнюсской академии искусств, и по этой причине темой своей магистерской работы я выбрала креативные сообщества и креативные пространства Вильнюса.

Я хотела бы рассказать о тех местах, которые мало знакомы гостям города. Но мне эти места кажутся очень интересными, и я советовала бы их посетить.

Первое место, куда я веду своих друзей и знакомых, это галерея Titanikas.

Titanikas





Двухэтажная арт-галерея Titanikas находится в здании Vilnius Academy of Art, где я учусь. Когда студенты работают над проектами, которые потом будут выставлены в галерее, они не боятся экспериментировать, находить и использовать в своих работах новые технологии и материалы и сочетать их между собой, объединяя различные виды искусства. Такой подход делает их проекты уникальными и производит очень сильный эффект и вдохновляет других. Наверное, поэтому в Titanikas чаще всего можно увидеть самые интересные экспозиции: от живописи и скульптуры до визуального и технического дизайна, от дизайна одежды и мебели до интерактивных и световых инсталляций.

Помимо студенческих проектов и экспериментальных выставок, в Titanikas проходят открытые защиты бакалаврских и магистерских проектов и в течение всего года организуют экспозиции приглашенных художников и дизайнеров из разных стран мира.

















Адрес: Maironio g. 3, Vilnius

Время работы:

Среда — суббота 12:00−18:00

Воскресенье — 12:00−16:00

​Понедельник-вторник и в дни государственных праздников Литвы закрыто

Grafo Galerija





Grafo Galerija находится в самом сердце старого города, на месте особняка, принадлежавшего когда-то семье Радзивиллов. В особняке устраивались светские приемы, играла музыка, велись беседы об искусстве и литературе, делились впечатлениями о путешествиях и новых открытиях.

Создатели арт-галереи решили возродить эту традицию, разместив внутри маленький винный бар. Здесь вы можете любоваться произведениями искусства и вести неспешные беседы, пробуя изысканные вина. Эта галерея специализируется на работах литовских и скандинавских художников. Чтобы познакомиться с современным искусством Северной Европы, вам не обязательно ехать в Копенгаген или Амстердам, нужно просто почаще заглядывать в Grafo.

Art dinners — светские тематические ужины, ещё одна особенная фишка этой галереи. На эти ужины собираются художники, критики и любители искусства.

Адрес: Trakų g. 14, Vilnius

Среда-суббота 13:30−19:30

Ideas Block





Многофункциональное креативное пространство, совмещающее в себе кафе, место для работы над проектами и галерею. В Ideas Block проходят выставки, кинопоказы, вечеринки, перформансы, воркшопы, читают лекции и проводят летние творческие школы и интенсивны.

Команда Ideas Block всегда открыта новым идеям и рада сотрудничеству. А это возможность не только узнать много нового и включиться в креативный процесс, но и прекрасно отдохнуть и завести интересные знакомства.

Адрес: Pylimo g. 60−18, Vilnius

Вторник-четверг 10.00 — 20.00

Воскресенье 10:00 — 19.00

Во время некоторых мероприятий открыт до 22.00

Telia Nemuziejus





Совсем новый интерактивный музей истории Вильнюса. Это небольшое по размерам, но не по содержанию помещение находится недалеко от входа в Центр современного искусства. Здесь вам предложат отправиться в увлекательное путешествие во времени и пространстве. Плазменные экраны и зеркала, вмонтированные в пол и потолок, представят Вильнюс с высоты птичьего полёта, а в очках виртуальной реальности вы отправитесь в путешествие по самым интересным и красивым природным зонам Литвы. После легкого головокружения от воображаемого полёта на воздушном шаре и путешествия на паруснике по озёрам и рекам Литвы вы сможете увидеть всю историю Вильнюса в 3D-анимации, рассказанную на выбранном вами языке.

Адрес: Vokečių g.4, Vilnius

Вторник-четверг 11:00−20:00

Пятница 11:00−23:00

Суббота-воскресенье 11:00−20:00

Tsekh Gallery





Вильнюсский филиал киевской Tsekh Gallery находится в 10 минутах ходьбы от Старого города. Здесь проходят выставки современного искусства с участием художников Литвы, Украины и других стран. Каждая экспозиция представляет синтез современного искусства и новых технологий.

Адрес: Vytenio g. 6, Vilnius

Вторник-суббота 14:00−20:00

Cosmos Paukščių Takas





Эта «космическая» зеркальная комната заполнена блеском тысяч миниатюрных лампочек. Во время вашего присутствия лампочки все время меняют цвет, создавая эффект бесконечного изменчивого космического пространства вокруг.

Адрес: Upės g. 9, ТЦ «VCUP», 5-й этаж.

Понедельник-воскресенье 12:00−22:00