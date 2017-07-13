Звезды, которые пережили расставания и измены, но стали ближе

Причин для расставания может быть много. Измена, «квартирный вопрос» или просто не сошлись характерами. Звездные герои нашей подборки были готовы навсегда сказать «прощай» своим возлюбленным, но смогли подняться над ситуацией.

1. Дэвид и Виктория Бекхэм



woman.ua

Самый громкий скандал, связанный с изменами знаменитого футболиста, относится к 2007 году. Тогда американка Ирма Ничи дала интервью таблоиду о своем романе с Бекхэмом. Тот подал в суд на женщину, обвиняя ее в клевете, но не смог доказать свою правоту . Виктория во время процесса поддерживала мужа.

2. Кейт Миддлтон и принц Уильям



marieclaire.ru

Сложно представить, но идеальная пара, сформировавшаяся на университетской скамье (Кейт и принц Уильям вместе учились в Сент-Эндрюсском университете), в 2007 году распалась. Это было связано с тем, что Кейт устала от преследований журналистов и фотокорреспондентов, которые бесцеремонно вторгались в ее жизнь. Но спустя года пара снова воссоединилась, а спустя три года Кейт пошла под венец.

3. Мэтью Бродерик и Сара Джессика Паркер



spletnik.ru

В 1997 году Сара Джессика Паркер вышла замуж за американского актера театра и кино Мэтью Бродерика. Пара воспитывает троих детей, поэтому Сара и простила измену своему мужу.

4. Михаил Боярский и Лариса Луппиан



spletnik.ru

Лариса Луппиан подала на развод с Михаилом Боярским, потому что не могла смириться с постоянным вниманием к мужу со стороны поклонниц. Но брак спасла случайность: в суде у Боярского случился приступ панкреатита. После Лариса уже не смогла уйти от мужа.

5. Хиллари и Билл Клинтон



www.tvc.ru

Хиллари и Билл Клинтон вместе учились на юридическом факультете Йельского университета. Они заключили брак в 1975 году, а в 1993 году Билл стал 42-м президентом США. Стоит ли вспоминать, что в 1998 году разразился огромный скандал, который запустил в отношении президента процедуру импичмента. Он отрицал интимные отношения с практиканткой Белого дома Моникой Левински, но потом сознался. Хиллари во время процесса публично поддерживала мужа.