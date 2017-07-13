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Куда идти на "Славянском базаре" 14 июля

14.07.2017 08:46 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июл — Sputnik. На "Славянском базаре" проходит день Союзного государства, увенчает который юбилейный концерт ансамбля "Сябры".

Куда идти на "Славянском базаре" 14 июля
© Sputnik / Артем Бордовский
Торговля, песни, шашлыки: репортаж с первого дня "Славянского базара"

14 июля на фестивале "Славянский базар" пройдет череда развлекательных мероприятий. Утром в 11:00 в белорусском театре "Лялька" будет показана сказка-комедия "Царевна-лягушка", постановкой которого занимается Гродненский театр кукол.

В 14:00 в Центре современного искусства пройдет представление белорусских ходулистов, а также ряд уличных перфомансов. В четыре часа на улице Толстого состоится концерт музыкальных групп Baltic Band и Jazz City Band.

В 18:00 в КЗ "Витебск" пройдет полуфинал Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2017". В это же время в Летнем амфитеатре состоится концерт "Вітае Україна". Здесь же в десять вечера пройдет концерт ансамбля "Сябры", на котором выступят Анатолий Ярмоленко, Тамара Гвердцители, Лев Лещенко, Петр Елфимов, Руслан Алехно и другие.

После 23:00 в парке Фрунзе зрители смогут наблюдать огненное шоу "Ветер ночных огней".

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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