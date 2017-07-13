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Лукашенко открыл "Славянский базар": искусство не знает границ
14.07.2017 08:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Вечером 13 июля в Витебске прошла торжественная церемония открытия фестиваля искусств "Славянский базар". В этом году фестиваль проходит под девизом "Звезды над Беларусью". По традиции мероприятие открыл глава государства Александр Лукашенко. Выступая в Летнем амфитеатре, президент отметил, что творческий форум является ровесником суверенной и независимой Беларуси и за эти годы фестиваль стал настоящей жемчужиной международного фестивального движения и визитной карточкой страны.
Лукашенко подчеркнул, что фестиваль появился в тяжелые времена, когда людям было не до искусства. Но он стал настоящим символом единения миллионов людей доброй воли, потому что служит благородной цели — укреплению мира и взаимопонимания между народами, сохранению культурного многообразия и поддержки талантов.
"Искусство не знает границ. Оно сближает народы, роднит души и сердца. Под летним витебским небом встречаются многочисленные друзья со всех концов земного шара. Именно ради этого вспыхнула и вот уже более четверти века сияет звезда "Славянского базара", который впитал в себя сердечность, доброту и величайшую гостеприимность белорусов", — сказал Лукашенко.
Белорусский лидер заявил, что
© Sputnik / Виктор Толочко
Обладательница Гран-при XV Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2017" Мария Магильная
Также президент Беларуси вручил специальную награду "Через искусство — к миру и взаимопониманию" Тамаре Гвердцители. В четверг звезда эстрадной певицы появилась на Площади звезд возле Летнего амфитеатра.
© Sputnik / Виктор Толочко
Президент Беларуси вручил Тамаре Гвердцители награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию"
Международный фестиваль искусств "Славянский Базар" в этом году проходит с 10 по 19 июля. В форуме принимают участие 36 стран. Всего пройдет более 160 мероприятий.
Выступление Александра Лукашенко на церемонии открытия XXVI фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко традиционно открыл XXVI фестиваль искусств "Славянский базар" в Витебске.
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