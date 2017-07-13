Как отдохнуть бюджетно в Минске: 11 вариантов досуга на выходные

В эти выходные обещают теплую устойчивую погоду, и даже если не верить синоптикам, отсиживаться дома летом не стоит. Тем более, что организаторы неустанно готовят новые активности на открытом воздухе. Как держать тело в форме и вместе с тем проводить время весело, подскажет AFISHA.TUT.BY в новом обзоре событий на любой кошелек.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Дмитрий Гусалов, TUT.BY

Где: Парк Янки Купалы Когда: 14 июля, с 18.00 Сколько: бесплатно, но нужна регистрация

Некоммерческий социальный проект «ВелоШкола. Минск» уже четвертый сезон учит людей разных возрастов. Причем сделать это можно бесплатно, а наличие собственного железного коня не обязательно. Для обучения есть даже защита и шлем, поэтому достаточно прийти в спортивной обуви и с большим желанием учиться.





Где: во дворике отеля «Монастырский», улица Кирилла и Мефодия, 6 Когда: 14−15 июля, 21.00 Сколько: бесплатно

В рамках проекта Open air Cinema в Верхнем городе каждые летние выходные организуют показы кино на открытом воздухе. Проект стартует с вечера итальянского кино. 14 июля в программе комедия 2016 года — «Белое вино из Баббудойу». 15 июля можно будет посмотреть лучшие итальянские короткометражки.





Где: Парк им. Челюскинцев, пр-т Независимости, 84 Когда: 15 июля, 11.00 Сколько: бесплатно

И снова тренировка в парке, но не совсем простая, в эту субботу здесь проведут мастер-класс по танцам — Zumba. Не забудьте пройти регистрацию .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Где: Центральный ботанический сад НАН Беларуси, пл. Калинина Когда: 15 июля, 10.00 Сколько: вход на территорию сада платный — 6 руб. полный, 3 руб. льготный

В эту субботу гостей ботанического сада ждет большой флористический показ, конкурс флористов-дизайнеров, фудкорт, а также развлечения и мастер-классы для детей и взрослых. Кроме того, в этом году здесь развернется большая ярмарка ремесленников, где появятся более 50 мастеров с уникальными товарами.



«Корпус 8». Фото со страницы заведения в Facebook

Где: Культ. центр «Корпус», пр-т Машерова, 9 Когда: 15 июля, 14.00 Сколько: 10 рублей

15 июля на площадке культ. центра «Корпус» 20 белорусских и зарубежных пивоварен представят свою продукцию. Здесь появится фудкорт с американской, испанской, белоруской и другими кухнями. Пройдут мастер-классы, турниры по air guitar и beer pong, прозвучит музыкальная программа.





Где: Верхний город (пл. Свободы, 23а) Когда: 15 июля, 15.00 Сколько: бесплатно

Программа в 15.00 стартует в Музыкальном переулке, где выступят Andrew & Mara, Lepesh Mode и другие. В Каретном дворике можно будет услышать джаз от Pawel Orlow, а на арт-террасе поучаствовать в открытом мастер-классе школы танцев «Качели» и Dance Cafe.





Где: площадь Свободы Когда: 15 июля, 20.30 Сколько: бесплатно

Второй концерт в рамках фестиваля «Классика у Ратуши с velcom» состоится 15 июля. В программе прозвучат фрагменты из оперетт Иоганна Штрауса, Имре Кальмана и их оркестровая музыка — польки, галопы, вальсы. Звучание голосов, которое в заключении вечера подарит слушателям Государственный камерный хор Республики Беларусь, поможет в полной мере ощутить величие бессмертной классики. Вход на эту и все последующие «классические субботы» традиционно свободный.





Где: Спорткомплекс «Динамо», ул. Даумана, 23 Когда: 15 июля, 21.00 Сколько: вход свободный, но нужна регистрация

Хедлайнером выступит российская нью-вейв группа Pompeya с презентацией нового альбома Domino. На сцену также выйдет белорусская группа Cherryvata и российский диджей Danny Todd. На разогреве выступят инди-рок команды Tok Rukoo и Weed&Dolphins, dj Selebrium и коллектив Tempo Bay.

Помимо музыки на фестивале будут работать фотозоны, точки с едой и напитками.



Фото использовано в качестве иллюстрации

Где: «Хулиган», ул. Октябрьская, 16 Когда: 15−16 июля, 12.00 Сколько: вход свободный

Летняя барахолка на свежем воздухе развернется на летней террасе «Хулигана». Здесь устроят небывалый летний garage sale с хорошей музыкой и городской едой.





Где: Дримлэнд, ул. Орловская, 80 Когда: 15−16 июля, 12.00 Сколько: входной билет 7 рублей

Что будут делать? Играть, разгадывать загадки, искать подсказки, участвовать в интеллектуальных сражениях. А еще устроят пикник и будут знакомиться и общаться. Берите с собой пледики и коврики, и располагайтесь на полянах.





Где: Falcon Club Бутик Кино, оба Silver Screen, «Аврора», «Беларусь», «Мир» Когда: каждый день до 19 июля Сколько: от 3,5 рублей

Почему смотрим: Роман Волобуев — бывший кинокритик, чей режиссерский дебют оставил после себя массу вопросов. «Холодный фронт» заигрывал с фестивальной публикой, обезоружил критиков (тем фактом, что первую якобы разгромную рецензию на свой фильм написал Волобуев сам) и привлекал простых смертных в кино, пожалуй, только Дашей Чарушей в главных ролях.

О новой картине известно, например, что Волобуев после просмотра финальной версии, смонтированной продюсерами, попросил убрать его имя из титров. Кокетство это или вымученное решение — узнаем уже скоро.

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