Как отдохнуть бюджетно в Минске: 11 вариантов досуга на выходные

В эти выходные обещают теплую устойчивую погоду, и даже если не верить синоптикам, отсиживаться дома летом не стоит. Тем более, что организаторы неустанно готовят новые активности на открытом воздухе. Как держать тело в форме и вместе с тем проводить время весело, подскажет AFISHA.TUT.BY в новом обзоре событий на любой кошелек.
Некоммерческий социальный проект «ВелоШкола. Минск» уже четвертый сезон учит людей разных возрастов. Причем сделать это можно бесплатно, а наличие собственного железного коня не обязательно. Для обучения есть даже защита и шлем, поэтому достаточно прийти в спортивной обуви и с большим желанием учиться.
Где: во дворике отеля «Монастырский», улица Кирилла и Мефодия, 6
Когда: 14−15 июля, 21.00
Сколько: бесплатно
В рамках проекта Open air Cinema в Верхнем городе каждые летние выходные организуют показы кино на открытом воздухе. Проект стартует с вечера итальянского кино. 14 июля в программе комедия 2016 года — «Белое вино из Баббудойу». 15 июля можно будет посмотреть лучшие итальянские короткометражки.
Где: Центральный ботанический сад НАН Беларуси, пл. Калинина
Когда: 15 июля, 10.00
Сколько: вход на территорию сада платный — 6 руб. полный, 3 руб. льготный
В эту субботу гостей ботанического сада ждет большой флористический показ, конкурс флористов-дизайнеров, фудкорт, а также развлечения и мастер-классы для детей и взрослых. Кроме того, в этом году здесь развернется большая ярмарка ремесленников, где появятся более 50 мастеров с уникальными товарами.
15 июля на площадке культ. центра «Корпус» 20 белорусских и зарубежных пивоварен представят свою продукцию. Здесь появится фудкорт с американской, испанской, белоруской и другими кухнями. Пройдут мастер-классы, турниры по air guitar и beer pong, прозвучит музыкальная программа.
Программа в 15.00 стартует в Музыкальном переулке, где выступят Andrew & Mara, Lepesh Mode и другие. В Каретном дворике можно будет услышать джаз от Pawel Orlow, а на арт-террасе поучаствовать в открытом мастер-классе школы танцев «Качели» и Dance Cafe.
Второй концерт в рамках фестиваля «Классика у Ратуши с velcom» состоится 15 июля. В программе прозвучат фрагменты из оперетт Иоганна Штрауса, Имре Кальмана и их оркестровая музыка — польки, галопы, вальсы. Звучание голосов, которое в заключении вечера подарит слушателям Государственный камерный хор Республики Беларусь, поможет в полной мере ощутить величие бессмертной классики. Вход на эту и все последующие «классические субботы» традиционно свободный.
Хедлайнером выступит российская нью-вейв группа Pompeya с презентацией нового альбома Domino. На сцену также выйдет белорусская группа Cherryvata и российский диджей Danny Todd. На разогреве выступят инди-рок команды Tok Rukoo и Weed&Dolphins, dj Selebrium и коллектив Tempo Bay.
Помимо музыки на фестивале будут работать фотозоны, точки с едой и напитками.
Что будут делать? Играть, разгадывать загадки, искать подсказки, участвовать в интеллектуальных сражениях. А еще устроят пикник и будут знакомиться и общаться. Берите с собой пледики и коврики, и располагайтесь на полянах.
Где: Falcon Club Бутик Кино, оба Silver Screen, «Аврора», «Беларусь», «Мир»
Когда: каждый день до 19 июля
Сколько: от 3,5 рублей
Почему смотрим: Роман Волобуев — бывший кинокритик, чей режиссерский дебют оставил после себя массу вопросов. «Холодный фронт» заигрывал с фестивальной публикой, обезоружил критиков (тем фактом, что первую якобы разгромную рецензию на свой фильм написал Волобуев сам) и привлекал простых смертных в кино, пожалуй, только Дашей Чарушей в главных ролях.
О новой картине известно, например, что Волобуев после просмотра финальной версии, смонтированной продюсерами, попросил убрать его имя из титров. Кокетство это или вымученное решение — узнаем уже скоро.
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И если вы не нашли ничего подходящего в этом обзоре, заходите на AFISHA.TUT.BY, выбирайте нужную дату и смотрите, что еще нового и интересного подготовили организаторы мероприятий.
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