О добром сексизме замолвите слово. Мужской взгляд

Неравнодушные читатели нашего портала, естественно, помнят разгоревшийся недавно скандал с участием одного очень известного производителя женского белья. Ну, знаете же, они выбирали свою новую королеву из числа юных, стройных, высоких, с большой грудью, да так и не выбрали? Особенно понравились народу комментарии члена жюри, по совместительству генерального директора дистрибьютора по Республике Беларусь.

Признаться, я с огромным удовольствием прочитал и само интервью, и комментарии к нему, а также эпические обсуждения на просторах социальных сетей.

Фотографии участниц кастинга тоже посмотрел, чего уж греха таить.

Особенно сетевые споры были занятны. Неосторожно оброненные фразы спровоцировали дискуссии, раскалённые добела. В принципе, любой вопрос, связанный с войной полов, является холиварным. Хотя справедливости ради нужно отметить, что поругаться в Сети можно по любому вопросу, будь то жирность молока, этичность секса а-труа или колонизация Марса.

Но здесь было особенно жарко, ибо к делу подключились феминистки, а также их традиционные противники — все остальные.



ru.rfi.fr

Сформулировать свою позицию по этому вопросу непросто. С одной стороны, я всегда считал себя феминистом в некотором роде. Я искренне люблю женщин. Никогда не сомневался в том, что девушка вправе носить брюки, получать образование, голосовать, возглавлять компании, а также летать в космос, укладывать шпалы, торговать запчастями и выступать в восьмиугольнике MMA. В общем и целом, женщина — человек, хоть и красивый!

С другой стороны, руки Серены Вильямс по-прежнему остаются более мужскими, чем мои ноги. Экстремально настроенные феминистки пытаются запретить мужчинам писать стоя, а женщин отправляют в армию. От этого всего не покидает ощущение, что с изначально верным движением за права женщин что-то пошло не так.

Вернёмся же к нашему инциденту. Конечно, товарищ наговорил лишнего. Даже если он так и думал, то как умный продавец женского белья мог бы и промолчать. Или отделаться какой-нибудь дежурной фразой, вроде: «Спасибо за вопрос, он очень важен для нас, мы обязательно свяжемся с Вами!» Я на работе всегда так делаю. Но слово — не воробей. И мы узнали, что женщина создана для мужской услады, причём размер бюста в этом процессе имеет почти решающее значение. Конечно, хамство.

Вполне закономерно, что женщины обиделись. В наш просвещенный век девушки стали образованными и вольнодумными. Не хотят быть похожи на куклу Барби, соответствовать надуманным стандартам и чьим-то там ожиданиям. Многие даже борщ варить не собираются. А тут: «крепкая попа и хорошая грудь», «способна родить и выкормить» и «чтоб дарила мужчине радость». Ишь ты!





Поддерживаю также и критику продукции. Женская грудь независимо от формы и размеров заслуживает красивое и удобное бельё. Или может ходить голой, если ей так удобнее. Вообще, честно говоря, любая часть тела достойна уважения и удобной оболочки. Особенно тела женского, которое не только нежное, но еще и со всех сторон волнующе и интересно.

Также легко могу себя поставить на место оскорблённых тем, что производитель навязывает фасон. Я, например, терпеть не могу узкие брюки. Можете сколько угодно убеждать меня в том, что это модно. Многие даже утверждают, что они на мне неплохо сидят. Но мне в них неудобно! Я обожаю широкие джинсы. Они ведь и должны быть такими. Это же штаны для американских золотоискателей! Прочные, удобные, чтобы можно было спать среди медведей и легко нагибаться за самородками. Только в широких джинсах я чувствую ветер свободы, дующий с развитого Запада. Но зайдите сейчас в любой магазин: там будут только узкие брюки! Это модно, говорят они. А мне не нравится.

Про стандарты тоже хорошо. К женщинам традиционно требований побольше почему-то. Кто это выдумывает? «Девяносто-шестьдесят-девяносто» эти легендарные? Говорят, у Венеры Милосской такие пропорции. Но там визуально и росту в ней метр шестьдесят. Перекладывая на мужчин, можно было бы тоже сформулировать идеального «Кена» и всем грустить возле зеркала. Метр девяносто, плечи, скажем, пятьдесят четвертого размера, ноги не короче аршина, волосы черные, глаза зеленые. И да, многим пришлось бы сделать две-три липосакции на пузе, вколоть силикон в бицепсы и подкладывать в трусы поролон.

Потому что крепкие бёдра — способен зачать. Большие крепкие руки — больше всего в дом принесёт. И вообще, мужчина создан, чтобы дарить женщине радость.

Почему королева всего нашего белья должна быть с грудью непременно 70−75 С или D? И как быть с бюстами всех остальных размеров? Пока эти вопросы остаются без ответа, следует заметить, что и нам бывает непросто. Вспоминается старый анекдот про шотландскую армию.

— Рядовой Смит, почему у вас килт длиннее, чем по уставу?

— А вы как думаете?

Итак, еще раз зафиксируем в сознании изложенные факты.

Я не мужлан. Товарищ опростоволосился. Мы высоко ценим грудь, что не мешает нам видеть в женщине личность.

Но как же сложно не добавить в общую бочку справедливого возмущения ложку озорства! А то от негативных эмоций того глядишь мы перестанем думать.

Ведь обсуждение до чего дошло. А имеет ли право мужчина продавать женщине бельё? Имеет ли мужчина право шить женское бельё? Имеет ли право мужчина вообще говорить? Имеет ли он, наконец, право подглядывать в женской бане?

Отстаивая женские права, радикальные феминистки недвусмысленно посягают на права мужчин. Заявленная цель о равенстве людей обоих полов потихоньку превращается в дискриминацию этих, недоразвитых, обезьяноподобных, без которых мир был бы лучше.

Конечно, я рискую навлечь на себя гнев этих фурий. В принципе, любой мужчина постоянно рискует его на себя навлечь. Там только дай повод. Только подойди попробуй! Уже бесишь!

Но вот хоть режьте, ну неодинаковые мы! Даже при беглом визуальном осмотре это видно. Мужчины отличаются от женщин. И наоборот.





Психологи говорят, эскимос ментально ближе к лондонскому денди, чем к своей эскимосской жене.

Сейчас как-то на этой вот почве равенства очень много странного слышишь порой. Помню, как рассказывал знакомой американке, что у чернокожих людей (в нашей варварской стране их по-прежнему называют неграми) иначе устроены икроножные мышцы, что позволяет им быстрее бегать и выше прыгать. У азиатов лучше моторика, реакция, за счет чего их кунг-фу гораздо лучше нашего кунг-фу. Американка махала на меня руками, испуганно оглядывалась, шикала: «Нельзя так говорить в Америке! Это расизм!»

А вот и нет! Это правда. Не могут быть равны высокий и низкий. Полный и худой. Мужчина и женщина не могут быть равны. Потому что они разные.

Мужчина сильнее физически. У женщины есть грудь.

Мужчина быстрее бегает. У женщины есть грудь.

Мужчина хуже справляется с многозадачностью. У женщины есть грудь.

У мужчины ниже болевой порог. Женщина со всех сторон красивее и да, у нее есть грудь.

Великий и удивительный дар женщины — дарить жизнь. Мы так не умеем, поэтому с восхищением и трепетом склоняем головы перед Женщиной, перед Матерью. Я не вижу смысла в декретном отпуске для отца. По той простой причине, что на первых порах малышу нужна именно мама. Не замечать этой фундаментальной разницы между нами, не считая всего остального, как-то глупо, что ли.

Хочется поднять бокал за то, чтобы в поисках всеобщего равенства мы говорили о равных возможностях, а не купировали права тех или иных групп, лиц и полов.

Мне вот что-то кажется, что сексизм возникает ровно в тот момент, когда возникает секс (именно в англоязычном значении sex — «пол»). Как только говорим не человек, а мужчина или женщина — уже сексизм. Но пол же есть. Отмахнуться от этого факта, как говорил классик, невозможно. Поэтому не стоит тыкать пальцем в любое проявление половой принадлежности и кричать про сексизм. Есть мальчики, есть девочки. Так задумано природой. Это нормально.

Давайте уважать и любить друг друга! Даже невзирая на половую принадлежность. А где-то именно благодаря ей.