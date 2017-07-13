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Мода на естественность: модель с монобровью покоряет Сеть
Мода на естественность продолжает шагать по планете. Скарлетт Костелло, модель с монобровью, стала звездой Instagram.
Когда девушке было 15 лет, она начала выщипывать брови, но очень быстро они снова срослись. Тогда она решила, что оставит в покое свою природную красоту.
Когда Скарлетт стала моделью, она снова начала выщипывать волоски, но спустя три года агентство попросило ее прекратить это делать, ведь в современном мире, где в моде нестандартная внешность, девушка с такими бровями имеет больше шансов стать известной, пишет
А за сходство с мексиканской художницей, девушку уже прозвали «Новая Фрида Кало».
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