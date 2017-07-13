Мода на естественность: модель с монобровью покоряет Сеть

Мода на естественность продолжает шагать по планете. Скарлетт Костелло, модель с монобровью, стала звездой Instagram.

Публикация от @scarlettcostello Мар 21 2017 в 7:22 PDT

Когда девушке было 15 лет, она начала выщипывать брови, но очень быстро они снова срослись. Тогда она решила, что оставит в покое свою природную красоту.

Публикация от @scarlettcostello Фев 27 2017 в 6:28 PST

Публикация от @scarlettcostello Янв 24 2017 в 1:08 PST

Когда Скарлетт стала моделью, она снова начала выщипывать волоски, но спустя три года агентство попросило ее прекратить это делать, ведь в современном мире, где в моде нестандартная внешность, девушка с такими бровями имеет больше шансов стать известной, пишет Teen Vogue .

Публикация от @scarlettcostello Янв 11 2017 в 1:44 PST

Публикация от @scarlettcostello Ноя 14 2016 в 1:40 PST

А за сходство с мексиканской художницей, девушку уже прозвали «Новая Фрида Кало».



