Ядерное топливо загрузят на БелАЭС в конце 2018 года

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Привезут ядерное топливо в Беларусь в конце 2018 года, через год первый блок БелАЭС будет введен в эксплуатацию.

Ядерное топливо для первого реактора БелАЭС доставят на станцию во второй половине 2018 года. Это предусмотрено графиком работ, который предполагает, что первый энергоблок будет запущен в 2019 году, пишет belmarket.by .

Топливо будет доставлено в Беларусь в специальных контейнерах. Начальник отдела организации надзора за ядерной и радиационной безопасностью ядерных установок Госатомнадзора Максим Мазуренко уверяет: они спроектированы так, чтобы исключить возникновение цепной реакции или утечку в любой ситуации.

Госатомнадзор планирует контролировать физическую защиту топлива, а также радиационную безопасность по прибытии его на площадку, передает БЕЛТА со ссылкой на Мазурено. Кроме того, защита топлива будет находиться в ведении МВД,

В следующем году также Госатомнадзор должен выдать лицензию на эксплуатацию первого энергоблока. Перед ее выдачей обещают провести публичные слушания.