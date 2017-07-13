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Ядерное топливо загрузят на БелАЭС в конце 2018 года
14.07.2017 09:13 — Разное | Ежедневник
фото: tut.by
Привезут ядерное топливо в Беларусь в конце 2018 года, через год первый блок БелАЭС будет введен в эксплуатацию.
Ядерное топливо для первого реактора БелАЭС доставят на станцию во второй половине 2018 года. Это предусмотрено графиком работ, который предполагает, что первый энергоблок будет запущен в 2019 году, пишет
Топливо будет доставлено в Беларусь в специальных контейнерах. Начальник отдела организации надзора за ядерной и радиационной безопасностью ядерных установок Госатомнадзора Максим Мазуренко уверяет: они спроектированы так, чтобы исключить возникновение цепной реакции или утечку в любой ситуации.
Госатомнадзор планирует контролировать физическую защиту топлива, а также радиационную безопасность по прибытии его на площадку, передает БЕЛТА со ссылкой на Мазурено. Кроме того, защита топлива будет находиться в ведении МВД,
В следующем году также Госатомнадзор должен выдать лицензию на эксплуатацию первого энергоблока. Перед ее выдачей обещают провести публичные слушания.
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Привезут ядерное топливо в Беларусь в конце 2018 года, через год первый блок БелАЭС будет введен в эксплуатацию.
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