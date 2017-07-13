Jaguar показала соперника BMW X1 и Mercedes GLA - кроссовер E-Pace

Теперь и в модельном ряду Jaguar есть свой baby-SUV, как любят называть компактные «паркетники» англичане — накануне в Великобритании компания провела премьеру нового E-Pace, который в ряду марки встанет на ступеньку ниже нынешнего F-Pace.





Новый автомобиль делит платформу с Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport, но самое главное у E-Pace, пожалуй, в другом. Во-первых, E-Pace станет первым Jaguar, выпускаемым за пределами Великобритании (производство кроссовера налаживается на заводе партнера — компании Magna Steyr в австрийском Граце). Во-вторых, после снятого с производства X-Type в ряду легендарной марки снова появилась модель с приводом на передние колеса. Разумеется, будут у E-Pace и полноприводные модификации. В-третьих, компоновка тут с поперечным, а не традиционным для Jaguar продольным расположением двигателя.





По габаритам британская новинка сопоставима с Audi Q3. Длина E-Pace — без малого 4,4 м, колесная база растянулась на 2,68 м. При создании интерьера E-Pace разработчики, с их собственных слов, вдохновлялись внутренним убранством спорткара F-Type: центральной темой тут является кокпит, а «спортивная командирская посадка» обеспечивает водителю превосходный обзор.





Для новинки доступна цифровая комбинация приборов с 12,3-дюймовым экраном, разгрузить центральную консоль от россыпи кнопок и клавиш позволил 10,2-дюймовый тачскрин мультимедиа-системы, являющейся стандартным оборудованием для всех версий «паркетника». Объем багажника равен 577 л, со сложенными сиденьями заднего ряда речь идет о 1234 л.





Гамма моторов E-Pace включает исключительно двухлитровые турбомоторы семейства Ingenium. Это дизеля мощностью 150, 180 и 240 лошадиных сил и пара бензиновых «четверок» с отдачей 249 и 300 сил. И никакой электрификации, ведь в том же Граце уже в следующем году освоят выпуск «паркетника» I-Pace на электротяге. У самых мощных дизельной и бензиновой версий в активе будет изощренная полноприводная трансмиссия Active Driveline с двумя электронно-управляемыми пакетами фрикционов на задней оси. Они позволяют передавать до 100% крутящего момента на любое из задних колес за 100 миллисекунд.





К слову, российские дилеры уже начали прием заказов на E-Pace, но первые покупатели получат новинку не раньше следующей весны. Уже озвучена и стоимость кроссовера, причем у соседей все версии E-Pace будут предлагаться только с передним приводом и 9-ступенчатым «автоматом» — цены варьируются от 2 млн 455 тысяч российских рублей (около 40 800 долларов по текущему курсу) за начальную 150-сильную версию до 3 млн 850 тысяч рублей за кроссоверы с 240-сильным дизелем и 300-сильным бензиновым мотором в максимально щедрых комплектациях.