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Ночью в Минске на проспекте Независимости пешеход попал под авто и погиб на месте аварии
Авария произошла в 2.30 часов ночи на проспекте Независимости — напротив у Национальной библиотеки. Пешеход переходил дорогу вне пешеходного перехода, где его сбил водитель Volkswagen. От полученных травм пешеход погиб на месте ДТП. Об этом AUTO.TUT.BY рассказал начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ Минска Сергей Зараник.
— Автомобилем Volkswagen управлял 32-летний мужчина: он двигался по проспекту Независимости со стороны улицы Филимонова в направлении улицы Калиновского. В районе Национальной библиотеки водитель совершил наезд на пешехода, 38-летнего минчанина. Он переходил дорогу вне пешеходного перехода справа налево по ходу движения авто.
На пешеходе не было световозвращающих элементов. Водитель Volkswagen, вероятно, пытался избежать наезда: машина в результате оказалась на встречной полосе.
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Погибший шел вне пешеходного перехода и без световозвращающих элементов.
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