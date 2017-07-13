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Ночью в Минске на проспекте Независимости пешеход попал под авто и погиб на месте аварии

14.07.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла в 2.30 часов ночи на проспекте Независимости — напротив у Национальной библиотеки. Пешеход переходил дорогу вне пешеходного перехода, где его сбил водитель Volkswagen. От полученных травм пешеход погиб на месте ДТП. Об этом AUTO.TUT.BY рассказал начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ Минска Сергей Зараник.


Фото: ГАИ Минска

— Автомобилем Volkswagen управлял 32-летний мужчина: он двигался по проспекту Независимости со стороны улицы Филимонова в направлении улицы Калиновского. В районе Национальной библиотеки водитель совершил наезд на пешехода, 38-летнего минчанина. Он переходил дорогу вне пешеходного перехода справа налево по ходу движения авто.


Фото: ГАИ Минска

На пешеходе не было световозвращающих элементов. Водитель Volkswagen, вероятно, пытался избежать наезда: машина в результате оказалась на встречной полосе.


Фото: ГАИ Минска

Фото: ГАИ Минска
 
Теги: Минск
 
 
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Погибший шел вне пешеходного перехода и без световозвращающих элементов.

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