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Бейонсе впервые опубликовала фотографию близнецов

14.07.2017 09:29 — Разное | Tut.by  
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Американская певица Бейонсе показала своих близнецов впервые после рождения. Фотография детей появилась на личной странице в Instagram.

Месяц назад Бейонсе и Джей Зи стали родителями во второй раз: у супругов родились близнецы — мальчик Сэр и девочка Руми. Пара предпочитала скрывать подробности рождения малышей. Однако сегодня Бейонсе впервые официально подтвердила, что снова стала мамой. Певица выложила в свой инстаграм фото с близнецами на руках.

«Сэру Картеру и Руми 1 месяц», — написала она.

 

Sir Carter and Rumi 1 month today.

 
 
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Певица Бейонсе показала своих близнецов впервые после рождения. Фотографию детей девушка опубликовала на своей странице в "Инстаграме".

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