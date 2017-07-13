Бейонсе впервые опубликовала фотографию близнецов

Американская певица Бейонсе показала своих близнецов впервые после рождения. Фотография детей появилась на личной странице в Instagram.

Месяц назад Бейонсе и Джей Зи стали родителями во второй раз: у супругов родились близнецы — мальчик Сэр и девочка Руми. Пара предпочитала скрывать подробности рождения малышей. Однако сегодня Бейонсе впервые официально подтвердила, что снова стала мамой. Певица выложила в свой инстаграм фото с близнецами на руках.

«Сэру Картеру и Руми 1 месяц», — написала она.