Дополнительные услуги операторов связи – теперь только с согласия абонента

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Совет министров Беларуси постановлением от 12.07.2017 г. № 518 внес дополнения и изменения в Правила оказания услуг электросвязи. Изменения вступят в силу через три месяца после официального опубликования, которое состоится в ближайшие дни.

Одним из наиболее важных изменение стало обязательное подтверждение пользователем в явном виде согласие на использование дополнительных услуг. Оно может быть получено путем заключения допсоглашения между оператором и клиентом, либо в результате явных и понятных действий пользователя. Молчание уже не является «знаком согласия» в отношении электросвязи, пишет belmarket.by .

«Предоставление дополнительных услуг электросвязи, включая бесплатные, оформляется путем заключения дополнительного соглашения к договору в письменной форме либо путем совершения абонентом конклюдентных действий, позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение таких услуг», — говорится в новой редакции правил.

Также ужесточены правила SMS-рассылок. Их можно делать только с указанием абонентского номера или уникального кода идентификации, позволяющего определить отправителя. Кроме того, на требуется обязательное предварительное согласие абонента на получение данных рассылок. Оно также должно быть выражено действиями, которые позволяют достоверно установить согласие абонента.

Операторы обязаны прекращать рассылку на номер абонента по его заявлению.

Кроме того, правилами уменьшен минимальный размер населенного пункта, в который может быть проведен канал связи для широкополосного доступа в интернет. Ранее населенный пункт должен был насчитывать не менее 100 домохозяйств. Теперь порог понижен до 50.

Постановлением утверждены и новые параметры качества оказываемых услуг электросвязи. Так коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы н е более 180 с) установлен на уровне не меньше 90%. Минимальная скорость передачи данных при использовании стационарного доступа должна составлять не менее 70% от максимальной, указанной в договоре (тарифном плане).

Время задержки передачи IP-пакетов установлено не более 400 мс. Допускается потеря не более 3% панкетов.

При мобильном соединении допускается не более 10% соединений при скорости менее 1Мбит/с по направлению к абоненту при использовании технологий 3G и 4G.