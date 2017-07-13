В бенчмарке, вероятно, замечен флагманский Samsung Galaxy S9

Устройство под кодовым названием SM-G9650 «засветилось» в популярном бенчмарке Geekbench. Возможно, это новый флагманский смартфон компании Samsung – Galaxy S9.





Аппарат базируется на пока не анонсированном чипе Snapdragon 845 (sdm845). Судя по информации из Geekbench, это – 4-ядерный процессор, который работает на частоте в 1,78 ГГц и дополняется 4 ГБ оперативной памяти.

Напомним, нынешняя топовая модель от Qualcomm – Snapdragon 835 – построена на 8-ядерном чипсете.

Согласно более ранним «утечкам», новый Snapdragon 845 будет выполнен по 7-нм техпроцессу (против 10-нм в 835-ой модели) и будет изготовляться на производствах компании TSMC вместо Samsung. Причина в том, что мощности Samsung пока не готовы к массовому производству 7-нм чипов (компания будет использовать собственную 8-нм разработку).

В многоядерном режиме тестирования в Geekbench предполагаемый Galaxy S9 набрал 7371 балл (Galaxy S8 в этом режиме набирает более 9000 очков). Скорее всего, в тесте участвовал ранний прототип устройства, так что удивляться подобным заниженным результатам не стоит.

Презентация новинки ожидается не раньше весны 2018 года. А пока у нас можно купить флагманы текущего поколения: