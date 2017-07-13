Промзону Шабанов хотят расширить: построят новые предприятия, число рабочих мест вырастет в 30 раз

В Заводском районе на общественное обсуждение вынесен проект детального планирования территории СЭЗ «Минск», то есть промзоны в Шабанах.

Проектировщики предлагают построить:

— склады и производственную базу;

— производственно-технологическую площадку;

— административно-бытовой корпус с ремонтно-механической мастерской;

— площадку по переработке отходов бетонных и железобетонных изделий;

— завод по сжиганию иловых осадков;

— завод по производству продукции металлообработки для строительной отрасли из стали и алюминия в районе агрогородка Новый Двор.





Посмотреть проект в полном размере можно ТУТ .

Если все, что задумано, построят, то площадь производственной застройки вырастет с 357 тысяч квадратных метров до 1 млн 276 тысяч квадратных метров. Численность работающих в промзоне увеличится в 30 раз — с 500 до 15,7 тысячи человек.

Общественное обсуждение проекта пройдет с 24 июля по 17 августа.

Презентация материалов общественного обсуждения состоится 26 июля в 18.00 в здании государственного учреждения «Дворец детей и молодёжи „Золак“ г. Минска» по просп. Партизанскому, 146.

С проектными материалами можно ознакомиться с 24 июля по 7 августа в здании администрации Заводского района г. Минска по ул. Жилуновича, 17 и в здании Минского райисполкома, ул. Ольшевского, 8 (каб. 403).

Свои замечания и предложения в письменной либо электронной форме по выставленному на общественное обсуждение проекту до 17 августа можно оставить в письменном виде в журнале для замечаний и предложений либо направить в администрацию Заводского района Минска с пометкой «общественное обсуждение» (почтовый адрес: 220 026, г. Минск, ул. Жилуновича, 17; электронный адрес: Daria. Davidovich@minsk.gov.by) и администрацию Минского райисполкома (почтовый адрес: г. Минск, 220 073, ул. Ольшевского, 8;. электронный адрес: Oais. mrik@mail.ru).