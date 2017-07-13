В больнице умер 10-летний мальчик, которого 30 июня в Мозыре сбил автомобиль

10-летний мальчик, которого две недели назад в Мозыре сбил автомобиль, умер в больнице, сообщили в МВД.

ДТП произошло 30 июня около восьми часов вечера. 21-летний водитель Volkswagen Golf двигаясь по улице Социалистическая со стороны улицы Островского в направлении улицы Мира, совершил наезд на 10-летнего мальчика, внезапно выбежавшего на проезжую часть в неустановленном месте.

Известно, что на улице он находился с родителями. За несклько минут до трагедии семья вышла из автобуса. Трагедия произошла на глазах у родителей.

В результате наезда ребенок получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимацию мозырской ЦРБ. 13 июля мальчик умер.