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В больнице умер 10-летний мальчик, которого 30 июня в Мозыре сбил автомобиль

14.07.2017 10:10 — Разное | Tut.by  
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10-летний мальчик, которого две недели назад в Мозыре сбил автомобиль, умер в больнице, сообщили в МВД.

ДТП произошло 30 июня около восьми часов вечера. 21-летний водитель Volkswagen Golf двигаясь по улице Социалистическая со стороны улицы Островского в направлении улицы Мира, совершил наезд на 10-летнего мальчика, внезапно выбежавшего на проезжую часть в неустановленном месте.

Известно, что на улице он находился с родителями. За несклько минут до трагедии семья вышла из автобуса. Трагедия произошла на глазах у родителей.

В результате наезда ребенок получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимацию мозырской ЦРБ. 13 июля мальчик умер.

 
 
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10-летний мальчик, которого две недели назад в Мозыре сбил автомобиль, умер в больнице, сообщили в МВД.

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