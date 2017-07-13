|
Американский ремонтник застрял в банкомате и писал просьбы о помощи на чеках
В американском штате Техас сотрудник Bank of America
Американец писал просьбы о помощи на чеках и передавал их через слот, который служит для выдачи наличных.
Однако не все люди замечали или реагировали на его просьбу, и ремонтник просидел запертым около двух часов. Один из клиентов всё-таки вызвал полицию. Когда сотрудники приехали, они услышали как кто-то из банкомата зовёт на помощь.
Полицейский выбил дверь и освободил ремонтника. Сотрудник банка не пострадал. «С ним всё в порядке, но вы никогда больше не увидите, чтобы кто-то застрял в банкомате», — рассказал старший офицер Ричард Олден.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он просидел запертым около двух часов.
|
Архив (Разное)
Комментарии