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Американский ремонтник застрял в банкомате и писал просьбы о помощи на чеках

14.07.2017 10:03 — Разное | Tut.by  
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В американском штате Техас сотрудник Bank of America оказался заперт в небольшой комнате за банкоматом. Он менял замки и не смог выбраться, потому что забыл ключ-карточку в автомобиле. Там же он оставил свой телефон.


Фото:KrisNews

Американец писал просьбы о помощи на чеках и передавал их через слот, который служит для выдачи наличных.


Фото:KrisNews

Однако не все люди замечали или реагировали на его просьбу, и ремонтник просидел запертым около двух часов. Один из клиентов всё-таки вызвал полицию. Когда сотрудники приехали, они услышали как кто-то из банкомата зовёт на помощь.

Полицейский выбил дверь и освободил ремонтника. Сотрудник банка не пострадал. «С ним всё в порядке, но вы никогда больше не увидите, чтобы кто-то застрял в банкомате», — рассказал старший офицер Ричард Олден.

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