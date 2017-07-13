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Предприятия концерна "Беллесбумпром" в январе-мае текущего года увеличили экспорт в страны Европейского союза более чем в 1,5 раза, сообщила пресс-служба концерна в четверг.

"В январе-мае 2017 года предприятия концерна нарастили объемы отгрузок продукции в страны Европейского союза до 59,8 млн долларов, что на 54,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - проинформировали в пресс-службе.

Там уточнили, что в ЕС экспортируется 10 видов товарных позиций организаций концерна - ДВП и ДСП, фанера, мебель, пиломатериалы, двери и окна, бумага и картон, обои, спички, тара и древесное топливо. Наибольший удельный вес в объеме экспорта занимают древесные плиты – порядка 33%, фанера – 28% и мебель – 11,6%. "Темп роста валютной выручки к аналогичному периоду прошлого года по этим товарам самый большой: по древесным плитам – 261,8%, фанере – 165,4%, мебели – 129,4%", - сообщили в пресс-службе.

Там также отметили хорошую динамику по экспорту дверей и окон - за пять месяцев их в страны ЕС отправлено на 1 млн долларов, что на 30% больше, чем за январь-май 2016 года.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Предприятия «Беллесбумпрома» нарастили объемы отгрузок продукции в страны ЕС Предприятия концерна "Беллесбумпром" в январе-мае текущего года увеличили экспорт в страны Европейского союза более чем в 1,5 раза, сообщила пресс-служба концерна в...

По информации концерна, из рынков 28 стран Европейского союза предприятия "Беллесбумпрома" в текущем году работают на 23. "Не осуществлялись отгрузки только в Ирландию, Финляндию, Испанию, Кипр и Мальту. Рынки этих стран предприятия также рассматривают как перспективные, и проводят работу по их изучению", - сообщили в концерне, пишет Интерфакс-Запад.