Бешенковичская «Нативита» планирует выйти к 2020 году на экспорт в 50 миллионов евро





Учредители нового фармпроизводства в Бешенковичах планируют сделать экспорт приоритетным направлением научно-производственной деятельности компании. Уже в текущем году предприятие начнет регистрацию лекарственных средств в странах Евросоюза.

13 июля в Бешенковичах состоялось официальное открытие научно-исследовательского центра «Нативита». Этот инвестиционный проект реализуют компании «ВитВар» (Беларусь), Natco Pharma (Индия), словацкая компания «Вита Фарма» и АВ ZIAvalda, которая принадлежит известному литовскому бизнесмену Гядиминасу Жемялису. Стратегическим партнером «Нативиты» является российская компания Biocad, 50% которой владеет инвестфонд Millhouse Capital, принадлежащий известному бизнесмену Роману Абрамовичу. На новом заводе в Бешенковичах будут производиться биотехнологические продукты на основе моноклональных антител, а также химические продукты – первые дженерики.

По словам председателя совета директоров компании «Нативита» Алексея Сычева, препараты-дженерики значительно снижают нагрузку на бюджет (обычно в мировой практике выход первого дженерика означает снижение цены на 30-40%), а также позволяют увеличить доступность передового лечения для пациентов. Поэтому любая страна заинтересована в появлении у себя первых дженериков.

«Приведу пример с Беларусью: стратегией компании «Нативита» изначально было предусмотрено параллельно с проектированием и строительством предприятия осуществлять разработку и регистрацию продукта в Беларуси. Таким образом, на момент запуска мы имеем портфель из 13 препаратов, которые зарегистрированы и уже имеют какую-то историю продаж, а также готовый маркетинг, – рассказал он. – Те продукты, которые мы сегодня разрабатываем, раньше в Беларуси вообще не применялись в связи с их очень высокой стоимостью, поскольку ни одно государство не может себе позволить финансировать закупку всех медикаментов, а особенно инновационных и современных».

«По трем своим продуктам, с которыми мы участвовали в тендерах, в 2016 году мы имели общий объем продаж около 9 млн евро. При этом мы смогли сэкономить 10 млн евро бюджетных средств, – отметил Алексей Сычев. – То есть цены на первые биоаналоги, которые появились благодаря нашей компании, упали в среднем в два-три раза, чего в принципе в Беларуси еще никогда не было».

Об инвестициях

В ходе пресс-тура, прошедшего на днях, председатель совета директоров компании «Нативита» затронул тему инвестиций. Он сообщил, что на 1 января 2017 года их общий объем в проект составил 10 млн евро. На 2017 год их объем увеличится еще на 1,7 млн евро. В дальнейшем планируется поступление инвестиций непосредственно в науку - в разработку препаратов. Что касается источников, это будет привлечение средств акционеров, отметил Сычев.

«Каждый из четырех партнеров уже внес свой вклад в реализацию проекта. Самым крупным инвестором проекта является литовский партнер. Индийский партнер, кроме инвестиций в денежной форме, предоставил технологии», – отметил представитель «Нативиты».

Планы компании, как сказал Алексей Сычев, не ограничиваются освоением белорусского рынка. В 2018 году фармпредприятие начнет регистрацию семи препаратов в странах Евросоюза. Прогнозируемый объем экспорта к 2020 году – порядка 50 млн евро в год.

Научные проекты

Алексей Сычев также сообщил журналистам, что совместно со словацкой стороной «Нативита» собирается осуществить большой научный проект, поддерживаемый правительством обеих стран, по разработке персонифицированных вакцин для лечения немелкоклеточного рака легкого и лечения рака молочной железы.

Он подчеркнул значимость результатов проекта. «Возможность персонифицирования или создания индивидуальных вакцин в комплексе со стандартной схемой лечения позволяет добиться более высокого результата. К примеру, по раку молочной железы мы планируем добиться увеличения безрецидивного периода в два-три раза. А это для онкологического заболевания очень много», – сказал Сычев.

Финансирует проект «Нативита». Исследования будут проводиться параллельно в Беларуси и Словакии. Очень важно, по словам представителя компании, чтобы полученные результаты были валидны не только для стран бывшего Советского Союза, но и для стран Евросоюза, чтобы иметь возможность коммерческого использования финального продукта.

Общий объем инвестиций в исследования, которые будут проводиться в течение трех лет, составляет порядка 5 млн евро.