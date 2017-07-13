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Лукашенко: «Славянский базар» стал настоящим символом единения миллионов людей доброй воли

14.07.2017 09:59 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко: «Славянский базар» стал настоящим символом единения миллионов людей доброй воли

фото: president.gov.by

Вчера в Витебске торжественно открылся XXVI Международный фестиваль искусств «Славянский базар». На открытии выступил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что фестиваль стал настоящим символом единения миллионов людей доброй воли, потому что служит благородной цели - укреплению мира и взаимопонимания между народами, сохранению культурного многообразия и поддержке талантов.

Президент подчеркнул, что уровень концертов, выставок, спектаклей, творческих встреч неизменно высок, что здесь всегда царит атмосфера свободы творчества и доброжелательности, гарантировано непредвзятое судейство, а каждый конкурсант имеет возможность проявить талант.
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 24
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Вчера в Витебске торжественно открылся XXVI Международный фестиваль искусств «Славянский базар». На открытии выступил Александр Лукашенко.

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