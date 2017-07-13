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Бейонсе впервые показала своих младших детей
14.07.2017 10:16 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июл — Sputnik. Американская певица Бейонсе (Beyonce) впервые показала своих новорожденных близнецов Руми и Сэра Картера, фотографию с детьми она опубликовала в своем Instagram.
Певица родила во второй раз в июне — ее семья пополнилась близнецами Руми и Сэром Картером. Имена и пол детей Бейонсе долго хранила в секрете, также она не показывала фотографий с ними.
Нарушила молчание Бейонсе в пятницу: поп-дива опубликовала фотографию с детьми в своем Instagram. На снимке артистка стоит в цветах и держит своих детей на руках. На артистке надета фата, а многие поклонники сравнили ее образ на фотографии с Девой Марией.
Всего за два часа фотография Бейонсе с близнецами собрала более 2,6 миллионов лайков и тысячи комментариев с поздравлениями артистке.
Бейонсе замужем за рэпером и продюсером Джей-Зи уже девять лет. У пары также есть пятилетняя дочь Блю Айви Картер.
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Американская поп-дива стала мамой близнецов в июне - за ее беременностью следил весь мир.
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