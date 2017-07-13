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В Шабанах водитель авто не уступил дорогу груженому грузовику. Момент аварии попал на регистратор

14.07.2017 10:16 — Разное | Tut.by  
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В Минске водитель Renault не пропустил МАЗ. В итоге два человека — водитель и пассажир легковушки — с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Момент аварии попал на видео.

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Авария произошла в Заводском районе 13 июля около 16.00: на довольно проблематичном перекрестке — местном проезде улицы Селицкого Renault не пропустил МАЗ. При этом грузовик, груженый 20 тоннами, не смог остановиться. 38-летний водитель и пассажир получили травмы. Приехали скорая и МЧС.


Фото: ГАИ Заводского района
 
Теги: Минск
 
 
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