В Шабанах водитель авто не уступил дорогу груженому грузовику. Момент аварии попал на регистратор

В Минске водитель Renault не пропустил МАЗ. В итоге два человека — водитель и пассажир легковушки — с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Момент аварии попал на видео.

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Авария произошла в Заводском районе 13 июля около 16.00: на довольно проблематичном перекрестке — местном проезде улицы Селицкого Renault не пропустил МАЗ. При этом грузовик, груженый 20 тоннами, не смог остановиться. 38-летний водитель и пассажир получили травмы. Приехали скорая и МЧС.



Фото: ГАИ Заводского района