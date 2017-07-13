Быть победителем: как тренер заставил мир говорить о белорусском футболе

Заслуженный тренер Беларуси, человек, работавший с "золотым" составом минского "Динамо", Анатолий Усенко рассказал Sputnik, как ему удалось вырастить из команды инвалидов, которые имели смутное представление о футболе, чемпионов мира и Европы.



© Sputnik Сергей Пивоваров Два футбольных партизана – Калачев и Гацкан

Сказать "нет" не смог

Наше интервью с тренером, как и подобает, проходит на футбольном поле. Дождь, холод, а игроки — взрослые мужчины — с мальчишескими улыбками на лицах гоняют по полю мяч. Он резво скачет и оказывается в районе то одних, то других ворот. Игра нескучная, поэтому хочется смотреть на нее, не отрывая глаз.

На минуте 20-й вспоминаем, что на поле — не здоровые спортсмены, а инвалиды. У кого-то нет слуха, кто-то почти лишен зрения. Как такое возможно?

Перед нами стоит человек, который сделал эту команду. А по сути сделал невозможное.

Все началось в 1997 году, когда с Анатолием Усенко, работавшем тогда в минском "Динамо", связались представители Паралимпийского комитета. Искали человека, который мог бы подготовить сборную инвалидов по зрению к чемпионату Европы по мини-футболу. Усенко, работавший рядом с легендарным тренером Эдуардом Малофеевым в чемпионском сезоне 1982 года и бронзовом 1983-го, согласился. Воспитанник Червенского детского дома, испытавший на своем веку немало лишений, Усенко привык помогать каждому, кто в этом нуждается.

"Только придя домой, понял, что серьезно влип", — вспоминает собеседник.



© Sputnik / Александр Шурмелев Усенко проводит тренировки в любую погоду

Как работать с инвалидами, тренер понятия не имел. Не желая кого-то обидеть, сегодня он признается, что тогда не понимал, как эти люди вообще могут играть в футбол… Первая тренировка показала, что был прав. Куда катился мяч — туда все игроки и бежали. Такого даже в дворовом футболе не увидишь.

"Я, конечно, был в шоке. Но как я мог отказаться? Сказать "нет" — тоже самое, что признать себя слабаком", — признается тренер.

Но не только по этой причине Усенко не бросил команду. Это была не жалость (он страшно не любит это слово), это было искреннее желание подставить крепкое плечо. Ему очень хотелось, чтобы эти ребята поверили в себя, чтобы они стали настоящей командой крепких и отчаянно смелых мужчин.

Не бросайте нас

Между тем, игроки оказались не очень-то покладистыми. Как малые дети, они испытывали нервную систему своего футбольного "папы" как только могли.

Анатолий Иванович вспоминает: назначил им вторую тренировку. Приехал на место за час, как и полагается. Подготовил зал. В назначенное время никто не пришел. Прошло еще полчаса — ни души. Тренера, привыкшего к железной дисциплине, начало подбрасывать: что они себя позволяют?! С опозданием почти в час ребята вразвалочку зашли в зал. Усенко сдержался, чтобы не перейти на крик. Построил всех в шеренгу и спокойно объяснил, что никаких поблажек, как инвалидам, им не будет. Не будет он с них пылинки сдувать — и точка.

"Либо мы тренируемся по моим правилам, либо не тренируемся вообще. Так им и сказал. Как отрезал ", — вспоминает собеседник.

Инвалидов такое отношение удивило: впервые с ними говорили без сюсюканья. Но на этом они не успокоились.



© Sputnik / Александр Шурмелев На тренировках всегда аншлаг

Первое соревнование, на которое отправились с новым тренером перед чемпионатом Европы, проходило в Херсоне. Море, жара, симпатичные девушки-повара в пансионате. А тут надо тренироваться. В общем, повадились несколько парней бегать на свидания после отбоя. Усенко, конечно, об этом узнал, но решил не делать замечаний, чтобы не нагнетать обстановку. На одной из тренировок, когда Анатолий Иванович предложил усиленно поработать, парни сказали, что устали и вообще они "не команда мастеров, а инвалиды". Тут тренер закипел: как по девушкам бегать, так вы не инвалиды?! Решил, что с него довольно, и пошел в номер собирать вещи.

"Хотел уехать. Сидел и думал: "Я трачу на них свое время, не получаю зарплаты за это, а им это не надо. Так почему мне это должно быть нужным?", — вспоминает собеседник.

Гневные размышления тренера прервали — кто-то постучал в двери. На пороге стояла вся команда. Игроков будто подменили. С жалостливыми глазами они попросили тренера: "Не бросайте нас". И клятвенно обещали, что больше с ними проблем не будет. Слово сдержали.

Не упали, а споткнулись

Усенко прерывает рассказ — дает указания игрокам. Рядом с нами оказывается футболист, который присел переобуть бутсы. Глядя на тренера, который активно жестикулирует руками, спрашиваю игрока: "Строгий он у вас?". Мужчина улыбается.

"Не строгий, а требовательный, я бы так сказал. Но это дисциплинирует, особенно если речь идет о футболистах. Это помогает держать себя в форме", — говорит Андрей Князев.

Кивая на тренера, футболист отмечает, что этот "строгий" человек сыграл в жизни каждого игрока большую роль. Он не только научил их понимать футбол, а помог каждому устроиться в жизни. В том числе буквально заставлял учиться, получать высшее образование, чтобы увереннее идти по жизни.

…Анатолий Иванович возвращается к беседе. Мысленно переносимся в 1997-й год. Чемпионат Европы, и обидное третье место. В вечер финала, когда победу праздновала команда незрячих из Испании, наши парни сидели в номере и обсуждали каждую свою ошибку. Решили — по возвращении домой тренироваться чаще. Усенко же был уверен, что после падения нужно обязательно встать. Тем более они не упали, просто споткнулись.

Время побед

Анатолий Иванович оказался прав. В 98-м на чемпионате Европы белорусы впервые стали лучшими. Началась трофейная эра. В следующие 15 лет парни стали пятикратными чемпионами мира, четырехкратными чемпионами Европы.



© Sputnik / Александр Шурмелев Многие ребята из команды Усенко признаются, что не представляют своей жизни без футбола

"Мы обыгрывали аргентинцев, бразильцев, итальянцев, французов, англичан и других. Сборные нас боялись. Это — феноменальный результат", — замечает тренер.

"В чем секрет успеха вашей команды? Вы разработали какую-то уникальную методику тренировок?" — пытаюсь найти тому объяснение.

Собеседник пожимает плечами: "Да никаких секретов не было. Просто парни подобрались такие, которые хотели побеждать. Все — с внутренним стержнем".

В 1998 году Анатолию Ивановичу присвоили звание Заслуженного тренера Беларуси. Награжден орденом Почета. Обладатель телевизионной награды "Гордость нации".

А Мишель Платини, будучи президентом УЕФА, лично вручил Усенко диплом за развитие массового спорта в Беларуси. Сам же Анатолий Иванович считает высоким признанием его заслуг присвоение звания Почетный гражданина Червенского и Пуховичского районов, а также города Марьина Горка. Об этом в нашей беседе, не замечая того, он упомянул дважды.

Сценарий повторился

Счастливые истории когда-нибудь заканчиваются. Случилось это внезапно и резко, когда команда находилась на пике успеха. Паралимпийской комитет при согласии Министерства спорта и туризма и Белорусской федерации футбола в 2003 году приняли решение, что ее финансирование прекращается. Не олимпийский этот вид спорта, пояснили.

Сегодня Усенко не боится в этом признаться, но тогда сильно злился. Все, что далось ему потом и кровью, разрушили, сломали… Как настоящий боец, он не сдавался до последнего. Оббивал пороги чиновников, убеждая, что они совершают большую ошибку, но ему отвечали: решение окончательное.

Анатолий уже успокоился: много времени с тех пор прошло. Сегодня по этому поводу он только философски замечает: "так, видимо, суждено было".

На какое-то время Усенко оказался вне мира футбола. А потом его отыскали представители Белорусского общества глухих, которые попросили подготовить их сборную к чемпионату Европы по мини-футболу. Снова тренеру пришлось начинать все сначала. Только теперь общий язык с неслышащими игроками находил буквально на ощупь.

Участие в первых международных соревнования, тем не менее, получилось не "комом". Команда заняла пятое место в турнирной таблице, хотя раньше выше 11-го никогда не поднималась. Это позволило без отборочного тура попасть на чемпионат мира, к чему общество глухих оказалось неготовым. Денег на поездку не нашли и от участия в чемпионате отказались. На этот раз Усенко сам покинул команду.



© Sputnik / Александр Шурмелев Геннадий Танкович хотя и обещал жене давно повесить бутсы на гвоздь, продолжает играть

"Я хочу воспитывать чемпионов. А по полю мячик гонять мне неинтересно", — поясняет свою позицию собеседник.

Мало что успел сделать

Две неудачи, последовавшие одна за другой, как говорит Анатолий Иванович, разбили его сердце. Решил: в его жизни больше не будет места большому спорту. И начал создавать любительскую команду. Игроков долго искать не пришлось. Бывшие ученики, включая неслышащих, наперебой просились в группу. Со стадионом для тренировок помог футбольный клуб "Минск": дал его в пользование бесплатно.



© AFP/ DEREK BLAIR Что в футболе можно отменить и ввести: предложения ван Бастена

Усенко считает, что новый проект — чистой воды авантюра. Спонсорская помощь поступает не всегда, поэтому приходится за свой счет ездить на турниры. Сам Анатолий Иванович работает без зарплаты, на голом энтузиазме.

"Так и живем", — улыбается Усенко.

Между тем, в команде аншлаг. На тренировки приходит по 30-40 человек. Да и возраст игроков — от 18 до 65 лет. Общий язык находят легко. Потому что каждый и все вместе влюблены в футбол.

… К тренеру подбежал Геннадий Танкович, чтобы обсудить какие-то нюансы игры. Анатолий отмечает, что этот мужчина, как и многие другие, на тренировки приходит после тяжелого трудового дня.

"И уже не мальчики. У всех есть семьи. Я не понимаю, почему они приходят", — улыбаясь, говорит тренер.

Геннадий смеется, мол, все Усенко знает. Без футбола игроки жить не могут.

"Мне супруга обиженно говорит: "Ты обещал повесить бутсы в 30 лет, уже 48, а все еще играешь". Ага, обещал, но играть буду, пока смогу", — говорит футболист.

Мы смотрим, как взрослые мужики с задором и энтузиазмом бегают по полю, искренне радуются каждому забитому в ворота мячу, но тем не менее задаю Анатолию Ивановичу вопрос: "Зачем вам все это надо?"

Усенко пожимает плечами: "В следующем году у меня юбилей — 70 лет, а мне все еще хочется чего-то достичь в жизни, вскарабкаться на очередную вершину. Да и футбол — спорт огромной притягательной силы. Не отпускает".