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"Такие решения принимают раз в сто лет". Посмотрите трейлер российского фильма про Крым

14.07.2017 10:35 — Разное | Tut.by  
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В столичных кинотеатрах начали крутить трейлер фильма «Крым» — российской драмы, основанной на реальных событиях. Прокатчики обещают выпустить ее уже осенью.

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«Крым» — проект при поддержке российского «Фонда Кино» — правительственного фонда, который призван поддерживать отечественное кино, в том числе и финансово. Режиссером проекта выступил Алексей Пиманов — преимущественно сериальный автор и продюсер.

По сюжету «Крым» — «история о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне реальных событий крымской весны 2014 года». Фильм расскажет о паре, которую судьба свела в Крыму близ древнего города Мангуп-Кале. И на протяжении крымских событий влюбленным предстоит бороться за свою жизнь и чувство.


В российский прокат фильм выйдет 28 сентября. В минский — осенью, точной даты пока неизвестно.

 
 
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