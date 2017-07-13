В столичных кинотеатрах начали крутить трейлер фильма «Крым» — российской драмы, основанной на реальных событиях. Прокатчики обещают выпустить ее уже осенью.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



«Крым» — проект при поддержке российского «Фонда Кино» — правительственного фонда, который призван поддерживать отечественное кино, в том числе и финансово. Режиссером проекта выступил Алексей Пиманов — преимущественно сериальный автор и продюсер.

По сюжету «Крым» — «история о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне реальных событий крымской весны 2014 года». Фильм расскажет о паре, которую судьба свела в Крыму близ древнего города Мангуп-Кале. И на протяжении крымских событий влюбленным предстоит бороться за свою жизнь и чувство.





В российский прокат фильм выйдет 28 сентября. В минский — осенью, точной даты пока неизвестно.