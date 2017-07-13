Мировая премьера седьмого сезона сериала «Игра престолов» прошла в Лос-Анджелесе. На красной дорожке позировали Кит Харингтон (который сыграл Джона Сноу), Мэйси Уильямс (Арья Старк) и другие.



Фото: Reuters

На красной дорожке также можно было увидеть актеров Софи Тернер (Сансу Старк), Гвендолин Кристи (Бриенну Тарт), Николая Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер), Айзека Хемпстед-Райта (Брана Старка).

































Отметим, Кит Харингтон, играющий в сериале Джона Сноу, пришел на премьеру со своей подругой Роуз Лесли, сыгравшей роль Игритт.

Game of Thrones stars pose for cameras at season seven premiere in Los Angeles https://t.co/AnHJ5KkXPs pic.twitter.com/gmkekG7s1C — Telegraph TV & Radio (@TeleTVRadio) 13 июля 2017 г.

Тем временем поклонники замерли в ожидании — уже через несколько дней проект появится на телеэкранах. Первая серия выйдет в эфир канала HBO 16 июля.

Ранее сообщалось , что минчане смогут увидеть первую серию седьмого сезона «Игры престолов» на большом экране. Сразу за мировой премьерой сериала его покажут и в Минске. Премьера пройдет в музее-мастерской З.И. Азгура 17 июля.