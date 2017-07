Мировая премьера седьмого сезона сериала «Игра престолов» прошла в Лос-Анджелесе. На красной дорожке позировали Кит Харингтон (который сыграл Джона Сноу), Мэйси Уильямс (Арья Старк) и другие.

На красной дорожке также можно было увидеть актеров Софи Тернер (Сансу Старк), Гвендолин Кристи (Бриенну Тарт), Николая Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер), Айзека Хемпстед-Райта (Брана Старка).

Отметим, Кит Харингтон, играющий в сериале Джона Сноу, пришел на премьеру со своей подругой Роуз Лесли, сыгравшей роль Игритт.