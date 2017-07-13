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Арья Старк и Джон Сноу появились на премьере "Игры престолов" в Лос-Анджелесе

14.07.2017 10:32 — Разное | Tut.by  
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Мировая премьера седьмого сезона сериала «Игра престолов» прошла в Лос-Анджелесе. На красной дорожке позировали Кит Харингтон (который сыграл Джона Сноу), Мэйси Уильямс (Арья Старк) и другие.


Фото: Reuters

На красной дорожке также можно было увидеть актеров Софи Тернер (Сансу Старк), Гвендолин Кристи (Бриенну Тарт), Николая Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер), Айзека Хемпстед-Райта (Брана Старка).
















Отметим, Кит Харингтон, играющий в сериале Джона Сноу, пришел на премьеру со своей подругой Роуз Лесли, сыгравшей роль Игритт.

Тем временем поклонники замерли в ожидании — уже через несколько дней проект появится на телеэкранах. Первая серия выйдет в эфир канала HBO 16 июля.

Ранее сообщалось, что минчане смогут увидеть первую серию седьмого сезона «Игры престолов» на большом экране. Сразу за мировой премьерой сериала его покажут и в Минске. Премьера пройдет в музее-мастерской З.И. Азгура 17 июля.

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Теги: Минск
 
 
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Мировая премьера седьмого сезона сериала "Игра престолов" прошла в Лос-Анджелесе.

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