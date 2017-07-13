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Арья Старк и Джон Сноу появились на премьере "Игры престолов" в Лос-Анджелесе
Мировая премьера седьмого сезона сериала «Игра престолов» прошла в Лос-Анджелесе. На красной дорожке позировали Кит Харингтон (который сыграл Джона Сноу), Мэйси Уильямс (Арья Старк) и другие.
На красной дорожке также можно было увидеть актеров Софи Тернер (Сансу Старк), Гвендолин Кристи (Бриенну Тарт), Николая Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер), Айзека Хемпстед-Райта (Брана Старка).
Отметим, Кит Харингтон, играющий в сериале Джона Сноу, пришел на премьеру со своей подругой Роуз Лесли, сыгравшей роль Игритт.
Тем временем поклонники замерли в ожидании — уже через несколько дней проект появится на телеэкранах. Первая серия выйдет в эфир канала HBO 16 июля.
Ранее
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Мировая премьера седьмого сезона сериала "Игра престолов" прошла в Лос-Анджелесе.
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