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За вырубку деревьев в Беловежской пуще ЕС подал в суд на Польшу
14.07.2017 10:51 — Разное | Ежедневник
фото: REUTERS
Европейская комиссия потребовала от властей Польши немедленно прекратить вырубку в Беловежской пуще и обратилась в Европейский суд с просьбой обязать Варшаву выполнить это требование.
В прошлом году правительство Польши втрое увеличило квоты на вырубку деревьев в реликтовом лесу, мотивируя свое решение необходимостью борьбы с нашествием жука-короеда, пишет
Экологи и поддерживающие их ЮНЕСКО и Евросоюз считают, что экосистема леса способна сама регулировать популяцию жуков, а изъятие из пущи мертвых деревьев лишает важных элементов среды обитания целый ряд видов животных и растений, находящихся под угрозой вымирания.
Если суд признает Польшу нарушителем европейского природоохранного законодательства, он накажет страну разорительными ежедневными штрафами.
Однако иск Еврокомиссии касается лишь одного участка пущи, а правительство разрешило рубить еще на двух участках и может еще увеличить лимиты вырубки.
Беловежская пуща разделена между Польшей и соседней Белоруссией. Лесной массив объявлен ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия, хотя нынешнее консервативно-националистическое правительство Польши считает, что этот статус был присвоен лесу незаконно.
Министр окружающей среды Польши Ян Шишко, заядлый охотник и бывший лесничий, недавно высказался в том смысле, что за критикой действий властей в Беловежской пуще стоит «лево-распутническое движение Западной Европы», писала газета New York Times.
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Европейская комиссия потребовала от властей Польши немедленно прекратить вырубку в Беловежской пуще и обратилась в Европейский суд с просьбой обязать Варшаву...
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