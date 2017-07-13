За вырубку деревьев в Беловежской пуще ЕС подал в суд на Польшу

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Европейская комиссия потребовала от властей Польши немедленно прекратить вырубку в Беловежской пуще и обратилась в Европейский суд с просьбой обязать Варшаву выполнить это требование.

В прошлом году правительство Польши втрое увеличило квоты на вырубку деревьев в реликтовом лесу, мотивируя свое решение необходимостью борьбы с нашествием жука-короеда, пишет Би-би-си .

Экологи и поддерживающие их ЮНЕСКО и Евросоюз считают, что экосистема леса способна сама регулировать популяцию жуков, а изъятие из пущи мертвых деревьев лишает важных элементов среды обитания целый ряд видов животных и растений, находящихся под угрозой вымирания.

Если суд признает Польшу нарушителем европейского природоохранного законодательства, он накажет страну разорительными ежедневными штрафами.

Однако иск Еврокомиссии касается лишь одного участка пущи, а правительство разрешило рубить еще на двух участках и может еще увеличить лимиты вырубки.

Беловежская пуща разделена между Польшей и соседней Белоруссией. Лесной массив объявлен ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия, хотя нынешнее консервативно-националистическое правительство Польши считает, что этот статус был присвоен лесу незаконно.

Министр окружающей среды Польши Ян Шишко, заядлый охотник и бывший лесничий, недавно высказался в том смысле, что за критикой действий властей в Беловежской пуще стоит «лево-распутническое движение Западной Европы», писала газета New York Times.