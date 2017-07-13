ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За вырубку деревьев в Беловежской пуще ЕС подал в суд на Польшу

14.07.2017 10:51 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
За вырубку деревьев в Беловежской пуще ЕС подал в суд на Польшу

фото: REUTERS

Европейская комиссия потребовала от властей Польши немедленно прекратить вырубку в Беловежской пуще и обратилась в Европейский суд с просьбой обязать Варшаву выполнить это требование.

В прошлом году правительство Польши втрое увеличило квоты на вырубку деревьев в реликтовом лесу, мотивируя свое решение необходимостью борьбы с нашествием жука-короеда, пишет Би-би-си.

Экологи и поддерживающие их ЮНЕСКО и Евросоюз считают, что экосистема леса способна сама регулировать популяцию жуков, а изъятие из пущи мертвых деревьев лишает важных элементов среды обитания целый ряд видов животных и растений, находящихся под угрозой вымирания.

Если суд признает Польшу нарушителем европейского природоохранного законодательства, он накажет страну разорительными ежедневными штрафами.

Однако иск Еврокомиссии касается лишь одного участка пущи, а правительство разрешило рубить еще на двух участках и может еще увеличить лимиты вырубки.

Беловежская пуща разделена между Польшей и соседней Белоруссией. Лесной массив объявлен ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия, хотя нынешнее консервативно-националистическое правительство Польши считает, что этот статус был присвоен лесу незаконно.

Министр окружающей среды Польши Ян Шишко, заядлый охотник и бывший лесничий, недавно высказался в том смысле, что за критикой действий властей в Беловежской пуще стоит «лево-распутническое движение Западной Европы», писала газета New York Times.

 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейская комиссия потребовала от властей Польши немедленно прекратить вырубку в Беловежской пуще и обратилась в Европейский суд с просьбой обязать Варшаву...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Итальянское издание определило худшие 20 секунд в истории футбола
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика