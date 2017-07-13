Еврокомиссия обратилась в суд из-за вырубки Беловежской пущи

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Европейская комиссия обратилась в Европейский суд с жалобой на решение Польши вырубать свой участок Беловежской пущи, сообщает Sputnik Польша .

Польские власти приняли решение провести санитарную вырубку деревьев в той части Беловежской пущи, которая не входит в заповедник. Незадолго до этого официальная Варшава заявляла, что пущу незаконно внесли в список всемирного наследия.

В ситуацию вокруг вырубки реликтового леса вмешалась и Еврокомиссия, которая подала соответствующее обращение в Европейский суд. Если будет решено, что Польша нарушает закон вырубкой пущи, стране придется выплачивать штрафы за каждый день подобных действий.

Экологи не согласны с решением властей Польши и подчеркивают, что лес сам способен регулировать популяцию жуков, из-за которых и начали санитарную вырубку пущи. Согласны с подобным мнением также в Евросоюзе и ЮНЕСКО.

Беловежская пуща, через которую проходит граница между Беларусью и Польшей, является крупнейшим остатком первобытного леса в Европе. На польской территории находится Беловежский национальный парк, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1992 году в природоохранную зону была внесена часть белорусского национального парка. В 2014 году в список был внесен единый трансграничный объект.