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В Гомеле водитель BMW на пешеходном переходе сбил 13-летнего велосипедиста

14.07.2017 11:09 — Разное | Tut.by  
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ДТП случилось 13 июля, около 16.00, на улице Кирова, сообщили в ГАИ Гомельской области.


49-летний водитель BMW ехал со стороны Рогачевской в направлении улицы Телегина.
Недалеко от пресечения улиц Кирова и Новополесской, при выезде с перекрестка мужчина сбил 13-летнего велосипедиста, который переезжал регулируемый пешеходный переход на зеленый сигнал светофора.

Мальчика доставили в областную больницу — после осмотра и оказания медицинской помощи его отпустили домой.

 
 
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Мальчика доставили в областную больницу - после осмотра и оказания медицинской помощи его отпустили домой.

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