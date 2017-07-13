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В Гомеле водитель BMW на пешеходном переходе сбил 13-летнего велосипедиста
ДТП случилось 13 июля, около 16.00, на улице Кирова, сообщили в ГАИ Гомельской области.
49-летний водитель BMW ехал со стороны Рогачевской в направлении улицы Телегина.
Мальчика доставили в областную больницу — после осмотра и оказания медицинской помощи его отпустили домой.
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Мальчика доставили в областную больницу - после осмотра и оказания медицинской помощи его отпустили домой.
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