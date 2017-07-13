В Гомеле водитель BMW на пешеходном переходе сбил 13-летнего велосипедиста

ДТП случилось 13 июля, около 16.00, на улице Кирова, сообщили в ГАИ Гомельской области.





49-летний водитель BMW ехал со стороны Рогачевской в направлении улицы Телегина.

Недалеко от пресечения улиц Кирова и Новополесской, при выезде с перекрестка мужчина сбил 13-летнего велосипедиста, который переезжал регулируемый пешеходный переход на зеленый сигнал светофора.

Мальчика доставили в областную больницу — после осмотра и оказания медицинской помощи его отпустили домой.