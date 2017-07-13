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В Могилеве автомобиль сбил 13-летнего школьника. Он в больнице
Авария с участием велосипедиста и автомобилистки произошла днем 13 июля в областном центре, сообщили в ГАИ Могилева.
Как рассказала инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома Анастасия Дорошкова, 21-летняя водитель BMW двигалась по Минскому шоссе. При повороте на улицу Калиновского совершила наезд на велосипедиста, 13-летнего местного жителя, пересекавшего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. Велосипедист не спешился.
В результате ДТП мальчик с ушибами и ссадинами госпитализирован.
В последнее время участились случаи наезда на велосипедистов. Чаще всего в такие ДТП попадают дети. ГАИ просит водителей с наступлением лета быть особенно внимательными при подъезде к пешеходным переходам и к малолетним велосипедистам.
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Автомобилистка не среагировала на появившегося на велосипеде школьника.
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