В Могилеве автомобиль сбил 13-летнего школьника. Он в больнице

Авария с участием велосипедиста и автомобилистки произошла днем 13 июля в областном центре, сообщили в ГАИ Могилева.



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Как рассказала инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома Анастасия Дорошкова, 21-летняя водитель BMW двигалась по Минскому шоссе. При повороте на улицу Калиновского совершила наезд на велосипедиста, 13-летнего местного жителя, пересекавшего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. Велосипедист не спешился.

В результате ДТП мальчик с ушибами и ссадинами госпитализирован.

В последнее время участились случаи наезда на велосипедистов. Чаще всего в такие ДТП попадают дети. ГАИ просит водителей с наступлением лета быть особенно внимательными при подъезде к пешеходным переходам и к малолетним велосипедистам.