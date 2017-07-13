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Аэропорт Вильнюса закрывают на реконструкцию
14.07.2017 11:11 — Разное | Ежедневник
фото: baltnews.lt
Он будет закрыт с 14 июля до 18 августа.
Аэропорт Вильнюса, который белорусы часто в шутку называют аэропортом "Минск-3", закрывается на реконструкцию. Работы будут проводиться с пятницы, 14 июля до 18 августа.
Как сообщает
Сообщается, что в аэропорту будет проводиться реконструкция взлетно-посадочных полос, в ходе которой будет заменено старое покрытие, укреплено его основание, будут оборудованы новые дренажные и ливневые системы, а также реконструированы системы управления сигнальных огней.
Известно, что в прошлый раз реконструкцию в аэропорту Вильнюса проводили двадцать лет назад.Аэропорт был построен 85 лет назад, в 1932 году. Главные воздушные ворота Литвы вновь откроются, по плану, в ночь с 17 на 18 августа.
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Он будет закрыт с 14 июля до 18 августа.
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