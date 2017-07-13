|
Итальянцы назвали худшие 20 секунд в мировом футболе
14.07.2017 11:32 — Разное | Sputnik Беларусь
Журнал l'Ultimo Uomo выбрал худшие 20 секунд в истории футбола, сообщается на
Во время атаки форвард "КПР" не смог поразить пустые ворота, а игроки "Ман Сити" несколько раз безуспешно попытались вынести мяч из штрафной. К слову, матч завершился со счетом 1:1.
Журнал приводит 25 причин, почему именно этот эпизод можно считать худшим.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Итальянское издание определило худшие 20 секунд в истории мирового футбола. Смотрите на видео, фрагмент поединка между командами АПЛ "Куинз-Парк Рейнджерс" и...
|
Архив (Разное)
Комментарии