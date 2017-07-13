Итальянцы назвали худшие 20 секунд в мировом футболе

Журнал l'Ultimo Uomo выбрал худшие 20 секунд в истории футбола, сообщается на сайте издания . По мнению спортивных обозревателей, приставки "худший" заслуживает эпизод в матче чемпионата Англии между "Куинз-Парк Рейнджерс" и "Манчестер Сити" в 1993 году.

Во время атаки форвард "КПР" не смог поразить пустые ворота, а игроки "Ман Сити" несколько раз безуспешно попытались вынести мяч из штрафной. К слову, матч завершился со счетом 1:1.

Журнал приводит 25 причин, почему именно этот эпизод можно считать худшим.