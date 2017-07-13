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Итальянцы назвали худшие 20 секунд в мировом футболе

14.07.2017 11:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Журнал l'Ultimo Uomo выбрал худшие 20 секунд в истории футбола, сообщается на сайте издания. По мнению спортивных обозревателей, приставки "худший" заслуживает эпизод в матче чемпионата Англии между "Куинз-Парк Рейнджерс" и "Манчестер Сити" в 1993 году.

Итальянцы назвали худшие 20 секунд в мировом футболе
© YouTube / You Will Like It
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Во время атаки форвард "КПР" не смог поразить пустые ворота, а игроки "Ман Сити" несколько раз безуспешно попытались вынести мяч из штрафной. К слову, матч завершился со счетом 1:1. 

Журнал приводит 25 причин, почему именно этот эпизод можно считать худшим. 

 
 
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Итальянское издание определило худшие 20 секунд в истории мирового футбола. Смотрите на видео, фрагмент поединка между командами АПЛ "Куинз-Парк Рейнджерс" и...

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